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2019 yılında 769 kesici delici alet 51 silah ele geçirildi

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 2019 yılı boyunca 769 kesici delici alet,  51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.
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Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 2019 yılında birçok farklı arama yapılarak çeşitli kesici delici aletler ele geçirildi. 4 farklı noktada yapılan aramalarda 769 kesici delici alet, 51 silah ve 15 göz yaşartıcı sprey, 3 kelepçe yakalandı.

13 BİN KAÇAK PİŞMANİYE YAKALANDI

2019 yılında toplamda 13 bin 363 kaçak pişmaniye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve UlaşımPark Güvenlikleri tarafından yakalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile koordineli çalışan UlaşımPark güvenlik birimi 4 farklı noktada 7-24 hizmet sağlayarak 69 kamera ile terminalde adeta kuş uçurtmadı. Yolcuların ve giriş çıkış yapan otobüslerin güvenliklerini sağlamak üzere kurulan güvenlik sistemi vatandaşlar tarafından da tam not almayı başardı.

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