Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatı, geçtiğimiz ay İl Sekreteri İzzet Erdem ile Bahadır Bostancı arasında geçen, gizlice çekilen video çekimi sonrasında yoğun bir ay geçirmiş, açıklamalar peş peşe yapılırken genel merkezden gönderilen iki isim yaptığı istişarelerin ardından raporu Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye sunmuştu. Devlet Bahçeli’nin ‘Yola devam etsinler’ kararı aldığı öğrenilirken dün MHP il teşkilatı olağan toplantısında İzzet Erdem’in durumunu da konuştu.

İzzet Erdem hakkında çıkan kararda olayın yargı sürecinde olduğu, il yönetim kurulu üyeliği devam ettiği belirtilirken, İl Sekreterliği görevine Hamza Güloğlu getirildi. Bir diğer yandan toplantıda İl Başkan Yardımcısı Doğan Bekiroğlu’nun istifası da kabul edildi.