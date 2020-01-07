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MHP Kocaeli’de il sekreteri değişti!

MHP Kocaeli’de kaset skandalının ardından İl Sekreteri İzzet Erdem’in yerine il yöneticisi Hamza Güloğlu getirildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatı, geçtiğimiz ay İl Sekreteri İzzet Erdem ile Bahadır Bostancı arasında geçen, gizlice çekilen video çekimi sonrasında yoğun bir ay geçirmiş, açıklamalar peş peşe yapılırken genel merkezden gönderilen iki isim yaptığı istişarelerin ardından raporu Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye sunmuştu. Devlet Bahçeli’nin ‘Yola devam etsinler’ kararı aldığı öğrenilirken dün MHP il teşkilatı olağan toplantısında İzzet Erdem’in durumunu da konuştu.

İzzet Erdem hakkında çıkan kararda olayın yargı sürecinde olduğu, il yönetim kurulu üyeliği devam ettiği belirtilirken, İl Sekreterliği görevine Hamza Güloğlu getirildi. Bir diğer yandan toplantıda İl Başkan Yardımcısı Doğan Bekiroğlu’nun istifası da kabul edildi.

Bugün 11:05 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(3)
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Aziz Izmit - meleklere bir şey olmasın onlar yaşayan melekler günahsızlar cennetle müjdeliler izzet erdem nasıl girmiş aralarına yükleyin ona gitsin vebal suç izzet erdemindir..yine midem bulandı ilaç alayım

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