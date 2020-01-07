Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Teşkilatı, geçtiğimiz ay İl Sekreteri İzzet Erdem ile Bahadır Bostancı arasında geçen, gizlice çekilen video çekimi sonrasında yoğun bir ay geçirmiş, açıklamalar peş peşe yapılırken genel merkezden gönderilen iki isim yaptığı istişarelerin ardından raporu Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye sunmuştu. Devlet Bahçeli’nin ‘Yola devam etsinler’ kararı aldığı öğrenilirken dün MHP il teşkilatı olağan toplantısında İzzet Erdem’in durumunu da konuştu.
İzzet Erdem hakkında çıkan kararda olayın yargı sürecinde olduğu, il yönetim kurulu üyeliği devam ettiği belirtilirken, İl Sekreterliği görevine Hamza Güloğlu getirildi. Bir diğer yandan toplantıda İl Başkan Yardımcısı Doğan Bekiroğlu’nun istifası da kabul edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Derinceli - Bunlarında millete faydası olacak!!
Aziz Izmit - meleklere bir şey olmasın onlar yaşayan melekler günahsızlar cennetle müjdeliler izzet erdem nasıl girmiş aralarına yükleyin ona gitsin vebal suç izzet erdemindir..yine midem bulandı ilaç alayım
Mutlu - Hı......zın hiçmi suçu yok
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.