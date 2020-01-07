Kocaeli’de uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarları ve uyuşturucu kapsamında işlenen suçların istatistiksel bilgileri, yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, 2019 yılı içinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalar neticesinde, 404 kilo 259 gram eroin, 57 kilo 285 gram esrar, 5 kilo 773 gram skunk, 21 kilo 450 gram afyon sakızı, 25 kilo 309 gram kokain, 2 kilo 373 gram metamfetamin, 3 kilo 304 gram sentetik uyuşturucu, 29 bin 669 adet uyuşturucu hap, bin 880 adet sentetik ecza, 23 adet captagon, 541 kök hint keneviri keneviri ele geçirildi.

683 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde ise 3 gram eroin, 2 kilo 588 gram esrar, 631 gram skunk, 701 gram afyon sakızı, 5 gram kokain, 840 gram metamfetamin, 55 gram sentetik uyuşturucu, 242 adet uyuşturucu hap, 7 bin 642 ad sentetik ecza ve 25 bin 1 kök hint keneviri keneviri ele geçirildi. 2019 yılı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 bin 30 adet operasyon yapılmış, bu operasyonlar sonucunda 3 bin 376 kişi yakalanmış, adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 666 kişi tutuklanırken 130 kişi adli kontrol cezası almış ve 2 bin 580 kişi serbest bırakıldı. 2019 yılı içerisinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 122 olayda 181 şüpheli yakalanmış olup bunlardan 17’si tutuklanmış, 42 şüpheli hakkında adli kontrol, 122 şüpheli hakkında serbest yargılanma kararı verildi.