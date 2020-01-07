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Spor camiası hastaneye akın etti

Arslanbeyli taraftarlar tarafından saha içerisinde öldüresiye dövülen Tayfunspor'lu kaleci Sefa Tekdurmaz’a ziyaretçi akını sürüyor. Nefretle kınanan olayla ilgili soruşturma ise sürüyor
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Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Ali Bilgi, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar, Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, Arslanbey Belediyespor-Tayfunspor arasındaki maçın ardından yaşanan üzücü olay sonrası hastanede tedavisi devam eden Tayfunspor kalecisi Sefa Tekdurmaz’ı ziyaret edip, sporcu ile kulübe geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Bugün 11:25 TSİ - Spor

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