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İşte 2020 Ocak ayı zamlı maaşları!

Görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2020-2021 maaşları ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplu sözleşmesi 2019’da yenilendi.
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Görevdeki memurlar ile emeklilerinin 2020-2021 maaşları ve sosyal haklarının belirlenmesine yönelik 5. Dönem Toplu sözleşmesi 2019’da yenilendi. Buna göre de hem memurlar hem de emeklileri, maaşlarını, 2020’nin ocak ayında yüzde 4 zamlı alacak.

İmzalanan toplu sözleşmeye göre TÜİK tarafından açıklanan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonun, yüzde 5’i aşması haline aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.

YÜZDE 1.50 ENFLASYON FARKI 

TÜİK, emekli maaşlarına konu olan 2019 yılı temmuz-aralık enflasyonunu açıkladı. Buna göre yılın son 6 ayında enflasyon yüzde 6.50 oldu.

Enflasyon toplu sözleşmede belirtildiği gibi yüzde 5’i aştığından memur emeklileri için yüzde 1.50’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeye göre yüzde 4 zammın üzerine enflasyon farkı da eklendiğinde 2020’nin ocak-haziran döneminde emekliler, maaşlarını, yüzde 5.50 zamlı alacak.

Memur emeklileri, 2019’un ocak ayında yüzde 4’ü toplu sözleşmeden, yüzde 6.73’ü de enflasyon farkından kaynaklı olmak üzere toplam yüzde 10.73 zam almışlardı.
 

Geçen yılın temmuz ayında ise yüzde 1.01’i enflasyon farkı, yüzde 5’i de toplu sözleşmeden olmak üzere yüzde 6.01’lik zam aldılar. 2019 yılı toplam zam ise yüzde 16.74 oldu. Memur emeklileri 2018 yılında toplam yüzde 14.36 zam almışlardı.
 

İşte SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin 2020 Ocak Maaş Zamları...
 

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