Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:55 TSİ- Gündem G: Bugün 11:57 TSİ

Gebze Metrosu’nun son durumu konuşuldu

Başkan Büyükakın, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyetle birlikte Gebze Metrosu’nun son durumunu görüştü.
mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyetle birlikte Gebze Metrosu’nun son durumunu görüştü. Gebze-Darıca Metro Projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilmesinin ardından projede gelinen noktalar birliktelikte konuşuldu. Bilgi paylaşımının gerçekleştirildiği toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve bakanlık yetkililerin katıldı. Toplantıda yapımı hızlı bir şekilde devam eden Metro projesinin tüm detayları üzerine görüşmeler yapıldı.

ÇALIŞMALARDAKİ SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Yaklaşık 5 Milyar TL’lik maliyeti olan Metro Projesi’nin Bakanlığı’na devredilmesine rağmen projeyi yakından takip eden ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün’den çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’deki ulaşım ağını yeniden yapılandırıyoruz ve raylı sistemlerin payını artırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ulaşımdaki raylı sistemin payını da artırmak için bakanlığımızla yakın mesai yapıyoruz. Raylı sistemlerin ulaşımdaki payı arttıkça daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma halkımız ulaşmış olacak” açıklamasını yaptı.

Bugün 11:55 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ankara'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü... mask
Ankara'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...
Kaleci Sefa'nın ciğerine tüp takıldı mask
Kaleci Sefa'nın ciğerine tüp takıldı
O fabrika 'kısa çalışma' ödeneğine başvurdu mask
O fabrika 'kısa çalışma' ödeneğine başvurdu
 Amatör maçta darp edilen kaleci ölümden döndü mask
 Amatör maçta darp edilen kaleci ölümden döndü
Erenkaya, Kılıçdaroğlu ile görüştü mask
Erenkaya, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Encümen 2020’nin ilk toplantısını yaptı mask
Encümen 2020’nin ilk toplantısını yaptı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış mask
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu mask
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu
Eşinin ölümündeki ihmali yargıya taşıdı mask
Eşinin ölümündeki ihmali yargıya taşıdı
İzmit’te çölyak hastalarını sevindirecek gelişme mask
İzmit’te çölyak hastalarını sevindirecek gelişme

GALERİ

Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler mask
Lüks villaları Hint keneviri serasına çevirdiler
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL