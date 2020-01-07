Temiz bir Çayırova için çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni bir çöp kamyonu ile araç filosuna güç katan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 12 çöp kamyonu, 3 süpürme aracı, 2 moloz atık ve kaba atık toplama aracı ile daha temiz Çayırova için çalışmalarını arkalıksız sürdürüyor. Toplamda 140 personel ile Çayırova’nın temizliğini yapan belediye, aynı zamanda geri dönüşüm alanında da önemli hizmetlerde bulunuyor.
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Çayırova Belediyesi temizlik filosunu güçlendirdi
Çayırova Belediyesi araç filosunu güçlendirerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir çöp kamyonu daha kazandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz