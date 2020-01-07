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Araba alım satımında yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, araba alım satımında yeni dönemi açıkladı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." ifadelerini kullandı. Bakan Pekcan, "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik." dedi.

 

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