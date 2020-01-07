Araba alım satımında yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." ifadelerini kullandı. Bakan Pekcan, "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz