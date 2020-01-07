Abdullah Erol'un acı günü

Geçmiş dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yapan, bir dönem Harb-İş Sendikası'nda Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenen Abdullah Erol’un annesi hayata gözlerini yumdu. Merhumenin cenazesi bugün (Salı) öğle namazına müteakiben Bahçecik Merkez Camii'nde kılındıktan sonra toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz...
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Yorumlar
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Ufuk Koşancan - BAŞIMIZ SAĞOLUN ACINIZI PAYLAŞIYORUM MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH
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