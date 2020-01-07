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Nakliyeciler uyardı: “Ciddi bir kaos ortamı oluşabilir”

Kartepe Arslanbey OSB’de bulunan ARSTAŞ Lojistik S.S. 99 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Vekili Zeki Batu, “Kırmadan, dökmeden eylemlerimizi gerçekleştireceğiz. Sonuç gelmezse bu iş çok ciddi bir soruna yol açacaktır. Duyarsız kalınırsa önümüzdeki süreçte ciddi bir kaos ortamı oluşabilir” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kartepe Arslanbey OSB’de faaliyet gösteren ARSTAŞ Lojistik S.S. 99 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, bir süredir gündemde yer alan dijital takograf ve maddi sıkıntılara ilgili basın açıklaması düzenledi. Kooperatif binasında düzenlenen açıklamaya Kooperatif Başkan Vekili Zeki Batum, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yılmaz, Adem Mut, Musa Demir, Kenan Kurt ve kooperatif üyeleri katıldı. Gündemde yer alan dijital takograf ve maddi sıkıntılara yönelik konuşan Başkan Vekili Batu, “Kırmadan, dökmeden eylemlerimizi gerçekleştireceğiz. Sonuç gelmezse bu iş çok ciddi bir soruna yol açacaktır. Duyarsız kalınırsa önümüzdeki süreçte ciddi bir kaos ortamı oluşabilir. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizden bu soruna kesin çözümler bekliyoruz” dedi.

"YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNLAR MESLEKTAŞLARIMIZIN BELİNİ BÜKMÜŞTÜR"

Kooperatif üyeleri adına konuşan ARSTAŞ Lojistik S.S. 99 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkan Vekili Zeki Batu, “Bildiğiniz üzere 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren kanun gereği Türkiye’de bölge bölge yapılan eylemler var. Nakliye sektöründe yıllardır yaşanan sıkıntılar var. Fakat son dönemde yürürlüğe giren kanunlar meslektaşlarımızın belini bükmüştür. 40. madde gereği bütün araçlarda dijital takograf zorunluluğu geldi. Öncelikle bu şekilde çalışmayla kanunun alt yapısı hazırlanmadan yürürlüğe girdi. Bakanlık trafik kazalarının aşılması için böyle bir kanunu uygulamaya koymak istedi ancak Avrupa’ya göre Türkiye’de böyle bir süre söz konusu değil” dedi.

"BU ARTIK KABUL EDİLEMEZ HALE GELDİ"

Meslektaşlarının mağdur olduğunu belirten Batu, “Bu uygulamada toplam 9 saatlik çalışma ile kar marjlarının düşük olmasından dolayı ciddi sıkıntılar oluşacaktır. Ancak çift şoför olursa bu sorun çözülebilir bu da ciddi bir ücret sıkıntısıdır. Bu artık kabul edilemez hale geldi. Türkiye’de 400 kooperatif ve 1 milyon taşımacı var. Bakanlık bu konuya uzak kalmamalıdır. 3 bine yakın üyesi olan kooperatiflerde herkes kendi illerinde basın açıklamalarını yürürlüğe soktular. Biz de bu açıklama ile eylemlere destek veriyoruz. Bu kanun 30 Haziran’dan sonra da yürürlüğe girse buna bir çözüm bulunmalıdır” dedi.

"BU İŞ ÇOK CİDDİ BİR SORUNA YOL AÇACAKTIR"

Batu, “Meslektaşlarımıza yardımcı olunmalıdır.1 milyona yakın meslektaşımız var. 4 milyon kişi bu işten ekmek yiyor” diyen Batum, “ Bakanlık kurumsallaşmamızı isteyebilir ama 15 yıl geçmesine rağmen uygulamalar düzelmedi. Bakanlık bizden bir kanun istiyorsa ilk önce onlar üstüne düşeni yapsın. Sabrettik ancak son çıkan 2 kanun maddesiyle belimiz kırıldı. Bu ciddi bir konudur. Biz kendi milletvekillerimize de bu dosyayı sunacağız. Kırmadan, dökmeden eylemlerimizi gerçekleştireceğiz. Sonuç gelmezse bu iş çok ciddi bir soruna yol açacaktır. Duyarsız kalınırsa önümüzdeki süreçte ciddi bir kaos ortamı oluşabilir. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizden bu soruna kesin çözümler bekliyoruz” dedi.

"YILLARDIR SEKTÖRDE YAŞANAN SORUNLARIMIZ VAR"

Batu, “Bakanlığın uygulamaya koyduğu denetim sistemi konusunda da yükü veren firmanın irsaliyeyi kesen firma olarak yapılmasını istiyoruz. Yolda uygulamalarda cezai yaptırımlarla karşılaşan nakliyecilerimiz sorun yaşayacaktır. Yıllardır sektörde yaşanan sorunlarımız var. Karayolları kantar noktalarından kalibrasyon ayarsızlığı sebebiyle meslektaşlarımız cezai yaptırımla karşılaşıyor. Buna itiraz olduğunda ‘ceza kesilmiştir’ deyip arkadaşlarımız oradan uzaklaştırılıyor. Bu konuda meslektaşlarımızın ciddi sıkıntıları var” dedi.

KÖPRÜLERDEN BEKLEDİĞİMİZ PROJELER YİNE BİZİM ZARARIMIZA OLDU

KDV oranları konusuna değinen Batu,”Bizim giderlerimiz bu sektörde kazandığımız paralarla oluyor. Kazanmadığımız parada gösteremediğimiz giderler var. Vergi noktasında nakliye sektöründeki arkadaşlarımız naylon fatura arayışına giriyor. Bununla ilgili yapılan incelemelerde mağdur olan meslektaşlarımız var. Denetim yapılsın ve mutlaka bir çalışma yapılsın. Bunun yanı sıra merakla beklediğimiz çok büyük projeler vardı. Maalesef köprüler açıldıktan sonra sorunlarımız artmıştır. Uzayan yollar ve otoyol fiyatlarından dolayı köprülerden beklediğimiz projeler yine bizim zararımıza oldu. Meslektaşlarımızın kenarda bir sermayesi yok. Birçok meslektaşımız mağdur oldu. İcra takibi yapılan arkadaşlarımız var. Biz bu ülkenin vatandaşıyız, başka gidecek yerimiz yok. Makul faiz oranı uygulansın” dedi.

"KALICI ÇÖZÜMLER BEKLİYORUZ"

Batu, “En yüksek faiz oranı üzerinden tekrar düzenlenmesini ve meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz. Kooperatif ortaklarının topladığı aidatlar üzerinden devlet vergi almaktadır. Bu aidatlardan KDV’ler kaldırılsın. Böyle bir despot uygulamayla meslektaşlarımıza Avrupa gibi uygulama yapmaya çalışıyorsunuz. Karmakarışık bir düzen var. Bu konuda bir düzenleme yapılması, kaza anında yüksek bir oranlama yapılmaması için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz. Yaptığımız açıklamaları gerekirse Ankara’ya giderek milletvekillerimize teslim edeceğiz. Kabul görmezse, sonuç değişmezse önümüzdeki süreçte farklı durumlar yaşanabilir. Kalıcı çözümler bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(2)
02

Ramiz Karaeski - Yaaaaa işte güzel kardeşlerim keser döndü sap döndü.Osmangazi köprüsünün üzerinden kamyonla geçerken video çekip köprünün ayaklarını anamuhalefet liderine hediye ediyordunuz değil mi gevrek gevrek gülerek.Şimdi tatlı canınıza mı dokundu uygulamalar?2020 Osmangazi köprüsü 5.sınıf(tır) araç geçiş ücreti 374.90TL.Hayırlı işler...............

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 14:29
01

Erol Demirbek - NAKLİYECİ ARKADAŞLARA HAK VERİYORUM . CEFA ÇEKEN İNSANLARIN HAYATLARINI DAHA DA ZORLAŞTIRMAMAK LAZIM .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ocak 14:06

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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