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İyi Parti'de adaylığını açıklayan ilk isim oldu!

Metin Savaş Sulu, İyi Parti Derince İlçe Başkanlığı’na adaylığını partililere verdiği kahvaltıda duyurdu
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İyi Parti eski Derince İlçe başkanı Metin Savaş Sulu kongreler öncesinde adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Sulu, İyi Partililere adaylığını sahibi olduğu Küneffeçhi’de kahvaltı organizasyonunda duyurdu. Organizasyona katılım yüksek olurken, “Derince’yi Derinceliler yönetecek” sloganıyla yola çıkan Sulu’nun kongrede tekrar başkan seçileceğine partililer tarafından kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.

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