Gölcük'te sağanak etkili olurken, D-130 yolunun Gölcük ile Karamürsel arasında kalan Halıdere mevkisindeki tepede, heyelan meydana geldi. Tepede bulunan taşlar, yuvarlanarak, çitleri devirip, yol kenarına düştü. Taşlar, İzmit yönünde yol kenarında kaldı. Taşların yola yuvarlanmamasıyla olası facia önlendi. Bölgeye gelen trafik ekipleri, yolda önlem aldı. Trafik polisleri, İzmit yönünde heyelan riski nedeniyle yol kenarına dubalar koyarken, Karayolları ekiplerine de bilgi verdi.
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Heyelanda tepeden yuvarlanan taşlar, yol kenarına düştü
Gölcük'te heyelan nedeniyle tepeden yuvarlanan dev taşlar, çitleri devirip, yol kenarına düştü. Trafik ekipleri, yolda önlem alırken, Karayolları'na bilgi verdi.
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Yorumlar
(1 )
Nurettin ozturk - Dinamitle yol yaparsan patlamalardan kalan kırıklar çatlaklar zamanla daha kolay kopuyor
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