H.G. Spor Lisesi çifte şampiyon oldu

11 Aralık Çarşamba günü 40 takımın katılımıyla oynanan Lise Genç Erkekler futbol maçları, eski adıyla Eski Stat, yeni adıyla Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki finallerle tamamlandı. Kızlarda sonra rakibini yenen Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, ilimizi temsil etmeye hak kazandı

ÇİFTE ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETTİLER

Günün ilk maçında Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Kartepe Anadolu Lisesi’ni 2-0 yenerek kızlardan sonra şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise Evrensel Matematik Köyü Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan MTAL’ni 6-1 mağlup etti. Soğuk ve yağmurlu havada oynanan maçlar nefes keserken, özellikle final maçı kıran kırana geçti. Öğrenci taraftarlar tribünleri doldurarak maç boyunca destek verirken, meşaleler yaktılar. Gençler Lise Erkekler Futbol’da Türkiye Şampiyonasında 2 takım İlimizi temsil edecek.

SPOR LİSESİ ÇOK FARKLI

Geçen sene şampiyonu Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi geleneği bozmadı. Bu sene yine şampiyonluğu elde etti. Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanan final maçında Spor Lisesi maça hızlı başladı. Maçın başında sol taraftan Ersel kendi topuyla ceza alanına girdi, sert vurdu. Kartepe kalecisi Ahmet topu elinden kaçırdı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Spor Lisesi, 12. dakikada penaltı kazandı. Melih sert vurdu, kaleci Ahmet kurtardı. Devrede başka gol olmayınca, Spor Lisesi üstünlüğünü korudu.

BERABERLİK İÇİN BASTIRDILAR AMA

Maçın ikinci yarısında Kartepe Anadolu Lisesi beraberlik için yüklendi, ancak yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi. 52. dakikada Spor Lisesi ikinci golünü Ozan ile buldu ve rakibin fardı düşerken, maç bu skorla sona erdi: 2-0. Maç sonrası şampiyon takımın futbolcuları şampiyonluğu taraftarlarıyla sahada birlikte kutladı.

EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ FARKLI KAZANDI 6-1

Üçüncülük maçında ise bol gol vardı. Evrensel Matematik Köyü Anadolu Lisesi, güçlü kadrosuyla Yahya Kaptan MTAL takımını 6-1 mağlup etti. Maçın tamamında üstün oynayan Evrensel’in gollerini Deniz, Kenan (3) Sinan ve Alper attı. Yahyakaptan tek golü ise Enes’ten geldi.

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: 2-KARTEPE ANADOLU LİSESİ: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Serdar Demirkaya ***, Berkay Duran ***, Barış Can ***

HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Yiğit ***, Enes *** (Nazım **), Serkan ***, Efe ***, Doğukan ***, Ozan ***, Hasan *** (Sadık **), Ersel *** (Görkem **), Hamza *** (Emre **), Mehmet ***, Melih ***

KARTEPE ANADOLU LİSESİ: Ahmet **, Ahmet Aliş **, Furkan **, Doğukan ***, Metehan ** (Bedirhan **), Umut ** (Soner **), Ömer **, Eren ***, Yusuf **, Çağatay **, Emin ***

GOLLER: Ersel DK.7, Ozan DK.52

NOT: Melih DK.12 Penaltı kaçırdı (Spor Lisesi)

YAHYA KAPTAN MTAL: 1-EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ AL: 6

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Tolga Türksever ***, Berkay Duran ***, Barış Can ***

YAHYA KAPTAN: Fırat **, Mert **, Eren **, Ali Efecan **, Emirhan **, Salih **, Samet ***, Yunus **, Erdem ** (İsmail **), Raşit **, Enes **

EVRENSEL MATEMATİK KÖYÜ AL: Enes ***, Fatih ***, Deniz ***, Ahmet ***, Sinan ***, Kenan ****, Berat ***, Eren ***, Yusuf *** (Enes **), Alper ***, Furkan *** (Görkem **)

GOLLER: Enes DK.47 (Yahya Kaptan MTAL), Kenan DK.21-39-48, Deniz DK.16, Sinan DK.30, Alper DK.42