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Karamürsel ve İ.Kullar sağlam geliyor: 1-1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’taki temsilcilerden İlimtepe Kullarspor ile 11. Grup’taki temsilcilerden Karamürselspor, 19 Ocak Pazar günü başlayacak olan sezonun ikinci yarı öncesi hazırlık maçında karşılaştı

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’taki temsilcilerden İlimtepe Kullarspor ile 11. Grup’taki temsilcilerden Karamürselspor, 19 Ocak Pazar günü başlayacak olan sezonun ikinci yarı öncesi hazırlık maçında karşılaştı

1-1’LERİNİ YENEMEDİLER…

Karamürsel Stadı’ndaki maç 1-1 sona erdi. İki takımın da üst düzey mücadelesi dikkatlerden kaçmazken lige hazır bir görüntü çizdi. Mücadelenin 15 dakikasında Kullar ekibi Batınalp ile öne geçti. Genç futbolcu ceza sahası içinde kendisine gelen topu sağ çaprazdan kaleye gönderdi ve top kaleci Mehmet’in sağından ağlarla buluştu. (0-1) Golden 10 dakika sonra Karamürsel ekibi beraberliği yakaladı. Sol kanattan serbest vuruş kazanan Sarı Lacivertlilerde kaleye doğru süzülen topa Berat Aydın kafası ile dokundu ve skor 1-1 oldu. İkinci yarıda karşılıklı ataklar gol getirmedi ve maç 1-1 sona erdi. Bu arada İlimtepe Kullarspor’un Kemerspor’dan transfer ettiği Sami Çetin de etkili futbolu ile dikkat çekti.

Bugün 13:17 TSİ - Spor

Muhabir Ali Köksal

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