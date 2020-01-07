Tolga: Başarımızın tesadüf olmadığını göstereceğiz!

1. Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu’nu 18 maç sonunda topladığı 41 puan ile şampiyon olarak tamamlayan Derincespor AŞ’de takım kaptanı Tolga Altınkaya, takımdaki herkesin elini taşın altına koyduğunu belirtti.

HATAYA YER YOKTU

Başarının tesadüf olmadığını göstereceklerini ifade eden deneyimli sol bek “Sezon basında çok zor bir göreve soyunduk. Hep beraber elimizi taşın altına koyduk. Evet belki lig kolaydı, 1.Küme’ydi ama üzerimizde çok büyük bir baskı vardı. Sonuçta bu takım 3. Lig’de yıllarca boy göstermiş bir takımdı ve hataya yer yoktu” dedi. Tolga sözlerini şöyle tamamladı…

HEDEFİMİZİN BİR BASAMAĞINI ÇIKTIK

Şükürler olsun ki, yaptığımız transferlerin hiç biri bizi mahcup etmedi. Her biri kardeşim, her birinin yürekleri tertemizdi. Şükürler olsun Şahin başkanın maddi ve manevi desteğiyle, biz de elimizden geleni yaptık ve sonunda sezon başında koyduğumuz hedefin bir basamağını çıkmayı başardık. Şahin başkanımız, hocamız Çetin Kara, takım arkadaşlarımın yüreğine ve ayaklarına sağlık. İnşallah bundan sonra da bu başarının tesadüf olmadığını herkese göstereceğiz.