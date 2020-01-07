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Muhammet Özkal: Mutlu ve gururluyum

Süper Lig takımlarından Denizlispor’a transfer olan İzmitli stoper Muhammet Özkal kendisine inananları mahcup etmeyeceğini söyledi.

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Süper Lig takımlarından Denizlispor’a transfer olan İzmitli stoper Muhammet Özkal kendisine inananları mahcup etmeyeceğini söyledi. Denizlispor’un Bodrumspor’dan kadrosuna kattığı başarılı stoper Muhammed Özkal, “Her şeyden önce çok mutlu ve gururluyum. Yeni başlayan futbol kariyerim için çok önemli bir adım atıyorum. Allah izin verirse, bana inananları mahcup etmeyeceğim” dedi.  Muhammed şunları söyledi…

3 YA DA 41’İ GİYECEĞİM

Birkaç aydır Denizlispor’un oyuncu izleme komitesi tarafından takip ediliyordum. Gerek komitedeki gerekse de A takım hocamız ile yaptığımız görüşmeler çok olumlu seyretti. Kadroda yer almak dahi çok özel bir mesele. Bir takıma kiralık gönderilme gibi bir durumu yok. 3 ya da 41 numaralı formayı giymek istiyorum.

MUHAMMET ÖZKAL KİMDİR?..

1999 Körfez doğumlu. Futbola 11 yaşında Körfez Spor Kulübü’nde başladı. Aralıksız 8 yıl Kırmızı Beyazlı ekibin tüm yaş gruplarında forma giydi. Geçen sezon 2. Lig’deki Bodrumspor ile anlaştı ve 1 yıl sonra Denizlispor’a transfer oldu. Son derece sağlam bir stoper olan Muhammet’in en önemli özelliği yüksek oyun zekası. Özellikle atak çıkışlarındaki sakinliği ve isabetli pasları ile öne çıkan genç stoper, hava toplarındaki hakimiyeti ile de dikkat çekiyor. Muhammed’in 2. Lig’de toplam 56 maçta 5 golü bulunuyor.

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