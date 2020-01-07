Genç Lise futbolda kadınlarda da Spor Lisesi şampiyon

Spor Lisesi maçı 11-0 kazanırken, tek maç üzerinde oynanan finalle şampiyon ve ilimizi temsil edecekt takım belli oldu. Birinci sırayı elde eden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi kupayı alırken, ikinci Çolakoğlu MTAL de ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Her iki takımız da Türkiye Şampiyonası’nda boy gsöterecek. Önceki gün oynanan erkekler finali sonrasında şampiyon olan ve ikinci olan takımlara kupa ve madalyaları da törenle verildi.