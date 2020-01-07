Spor Lisesi maçı 11-0 kazanırken, tek maç üzerinde oynanan finalle şampiyon ve ilimizi temsil edecekt takım belli oldu. Birinci sırayı elde eden Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi kupayı alırken, ikinci Çolakoğlu MTAL de ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Her iki takımız da Türkiye Şampiyonası’nda boy gsöterecek. Önceki gün oynanan erkekler finali sonrasında şampiyon olan ve ikinci olan takımlara kupa ve madalyaları da törenle verildi.
Bugün 13:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:22 TSİ
Genç Lise futbolda kadınlarda da Spor Lisesi şampiyon
Genç Lise Kızlar futbola 3 takım katıldı. Ancak Çamlıtepe MTAL Lig’den çekildiği için, sadece Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ve Çolakoğlu MTAL arasındaki maçla şampiyon belli oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz