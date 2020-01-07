Başkan Turan Kandıra'yı yalnız bırakmadı

20 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Kandıra’yı temsilen Pınarlı Spor ve Yağcılar Spor takımları turnuvaya katıldı. İstanbul, Ümraniye Futbol Park Tesisleri’nde gerçekleşen müsabakalar 15 Hafta sürerken, Kandıra Pınarlı Spor üçüncülüğü elde etti. Final karşılaşmasında Denizli Spor, Hacıllıspor’u 6-3 mağlup ederken, PınarlıSpor, Akçakesespor karşılaşmasında Pınarlıspor rakibini 1-0 yendi.

SONUNA KADAR TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı sonuna kadar takip ederek, sporculara ve hemşerilerine moral veren Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan “Bizim takımlarımız olan Pınarlıspor ve Yağcılarspor’da ter döken kıymetli sporcu kardeşlerimizi hemen hemen her hafta izlemeye çalıştım. Spor camiasından gelen biri olarak Pınarlıspor ve Yağcılarspor takımlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret gösterdim” dedi. Turan ayrıca “Başta bu turnuvayı düzenleyen ŞADER Başkanı Süleyman Hilmi Eren’e, dernek yöneticilerine teşekkür ediyor, müsabakalarda ter döken sporcuları da kutluyorum” dedi.