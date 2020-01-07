Bu maç 49.dakikadan sonra oynanacak !..

3 Ocak’ta Şekerpınar Stadı’nda saat 19.15’te oynanan Çayırova G.B Spor-Derince Birlik Spor U-17 Futbol Ligi müsabakası, statta yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 49. dakikada hakem tarafından tatil edildi. Ertelenen müsabaka Futbol İl Temsilciliği tarafından 8 Ocak tarihinde 49.dakikadan itibaren aynı stat ve aynı saatte oynanacak.