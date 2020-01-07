3 Ocak’ta Şekerpınar Stadı’nda saat 19.15’te oynanan Çayırova G.B Spor-Derince Birlik Spor U-17 Futbol Ligi müsabakası, statta yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 49. dakikada hakem tarafından tatil edildi. Ertelenen müsabaka Futbol İl Temsilciliği tarafından 8 Ocak tarihinde 49.dakikadan itibaren aynı stat ve aynı saatte oynanacak.
Bugün 13:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:23 TSİ
Bu maç 49.dakikadan sonra oynanacak !..
3 Ocak’ta Şekerpınar Stadı’nda saat 19.15’te oynanan Çayırova G.B Spor-Derince Birlik Spor U-17 Futbol Ligi müsabakası, statta yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 49. dakikada hakem tarafından tatil edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz