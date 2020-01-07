Sürgün korkusu!

2. Amatör Futbol Ligi’nde yeni sezon bu hafta başlıyor. B Grubu’nda mücadele edecek olan İzmit Erenlerspor ile Üçtepespor takımları, yedek kulübeleri taç çizgisine yakın diye maçlarını, evlerinin yanı başında, Ali Osman Topal Stadı’nda oynayamama ihtimali ile karşı karşıya. Bu endişe her iki takımın da tepkisine neden oluyor, iki camia da kendi stadı varken, sürgün yemek istemiyor

ÇÖZÜLEBİLECEK, BASİT BİR SORUN

İlimizin köklü kulüplerinden Üçtepespor ile geçtiğimiz yıl kurulan İzmit Erenlerspor bu sezon 2. Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi verecek. İki takım da hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesi isteğini gazetemiz ile paylaştı. Maçlarını evlerinin yanı başında bulunan Ali Osman Topal Stadı’nda oynamak isteyen iki kulübün karşısında engel var.

ERENLER DEPLASMANDA, ÜÇTEPE KAĞITÇI’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerdeki yedek kulübelerinin taç çizgilerine yakın olması gerekçesi ile iki takımın da resmi maçlarını burada oynayamama durumu söz konusu. Futbol İl Temsilciliği haftalık programı yayınladı. İzmit Erenlerspor ilk maçını cumartesi günü Üçyoldoğuspor ile deplasmanda Cephanelik Stadı’nda oynayacak. Ev sahibi olarak görülen Üçtepespor ise ilk maçını Cuma akşamı Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Çubuklu Balaspor ile oynayacak.

BİR HAKEM DİLEKÇE VERMİŞ

Geçtiğimiz sezon bu statta maça çıkan bir hakemin verdiği dilekçenin ardından Üçtepe ve Erenler takımlarının maçlarını Ali Osman Topal Stadı’nda oynayamayacağı ile ilgili bir karara varıldığı ifade edilirken, bu küçük sorun yüzünden evlerinden mahrum kalmak istemeyen iki takım da yetkililerin kendilerine yardımcı olmalarını istiyor.

YEDEK KULÜBELERİ ESKİ YERİNE TAŞINMALI

Burada yapılması gereken tek şey yedek kulübelerinin eski yerlerine taşınması. Kadrolarının tamamını hemen hemen bölgenin futbolcularından oluşturan Erenler ve Üçtepe takımlarının Ali Osman Topal Stadı boş dururken farklı bir stada gidecek olma ihtimalinin ortadan kaldırılacağı düşünülüyor.