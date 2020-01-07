1.Küme Futbol Ligi şampiyonu Mertspor ile son derece zorlu bir sezon geçiren ve 4 sezon sonra ilk kez takımı çalıştıran Muharrem Boz’dan, duygusal bir şampiyonluk açıklaması geldi

EZE EZE ŞAMPİYON OLDULAR

Boz açıklamasında “Bana bu mutluluğu yaşattığınız için sizinle ne kadar övünsem azdır. Bütün zorluklara, sakatlıklara, haksız cezalara boyun eğmedik, hiç mazeret göstermedik. Sahaya 11 kişi çıktıysak “Tamamız” dedik. Sizinle bunu başardık. Eze eze şampiyon olduk” dedi.

TEŞEKKÜRLER ÇOCUKLAR

Boz sözlerini şöyle sürdürdü: Beni tekrar hocalık yapmaya ikna eden Turgay Çoban’a, sahada bizi bir kişi fazlaymışsınız gibi oynatan Tolga Çoban’a, sakat sakat gollerini atan Mert Alkan’a, takımı sahiplenen, seçilmiş adam Hakkı Öztaş’a, ilginç adam Serdar Özdil’e, görev adamı Tayfun’a, defansın sigortası İlker’e, adam gibi adam Faruk İşbilen’e, evlatlarım Enes Cihan, Enes Kurt ve Alper Çoban’a, rüzgarın oğlu Gökhan Eski’ye, her zaman görev bekleyen Rasim Gündoğdu’ya, hep motive Sezgin Kadayıf’a, ağzı var dili yok, beyefendi Bahadır’a, gözü kara Mutlu’ya, hep yanımızda olan Anılcan Coşkun’a teşekkür ederim. Allah hepimizden razı olsun. “Mertspor” diye yazılır “Adamlar topluluğu” diye okunur. Şampiyon Mertspor !..