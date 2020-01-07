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CHP Kandıra’da iki adaylı kongre

CHP Kandıra’da 8 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek kongrede 2 aday yarışacak.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kandıra İlçe Kongresi yarın (8 Ocak) gerçekleştirilecek. Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongre öncesi mevcut İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu aday olmayacağını duyururken, kongrede İnşaat Mühendisi Gürcan Yalçıntuğ ve eski İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular yarışacak. 139 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 15 yönetim kurulu üyesi ve 15 il delegesi seçilecek.

Bugün 13:25 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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