Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kandıra İlçe Kongresi yarın (8 Ocak) gerçekleştirilecek. Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongre öncesi mevcut İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu aday olmayacağını duyururken, kongrede İnşaat Mühendisi Gürcan Yalçıntuğ ve eski İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular yarışacak. 139 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 15 yönetim kurulu üyesi ve 15 il delegesi seçilecek.
Bugün 13:25 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:28 TSİ
CHP Kandıra’da iki adaylı kongre
CHP Kandıra’da 8 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek kongrede 2 aday yarışacak.
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Muhabir Nazım Özgün Erbulan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz