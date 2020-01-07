İzmit Belediyesi personelinden alkışlanacak hareket!

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik personeli olarak görev yapan Aslan Kaçan, örnek bir davranışa imza attı. Hacı Hızır Mahallesi Korniş Caddesi Kaymaz Sokakta temizlik çalışması yaptığı sırada içinde cüzdan, telefon ve kişisel eşyaların bulunduğu bir poşet buldu.

BİZ VAZİFEMİZİ YAPTIK

Poşeti bulduğunda hemen sahibine ulaştırmak istediğini belirten Kaçan, bölge esnafı olan Harun Altınay’dan yardım istedi. Poşetin içindeki telefon aracılığıyla sahibine ulaşan temizlik personeli Aslan Kaçan olayı şöyle anlattı: Temizlik yaparken yerde bir poşet gördüm. İlk önce çöp olduğunu sandım ama dikkatli baktığımda içinde cüzdan, telefon ve eşyaların olduğunu fark ettim. Esnafımızın yardımıyla poşetin sahibine ulaşarak eşyalarını kendisine teslim ettim. Biz vazifemizi yaptık.

ALLAH ONDAN RAZI OLSUN

Eşyalarına kavuşan Seval Öz, “Kızım poşeti kaybetmiş. İçinde cep telefonu, cüzdan ve kişisel eşyalarım vardı. Böyle iyi birinin eline geçeceğini hiç tahmin etmemiştim. Aslan abi bulmasaydı büyük bir sıkıntı yaşayacaktım. Allah ondan razı olsun” açıklamalarında bulundu.