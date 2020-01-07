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CHP’li Serpil Ceylan adaylığını resmen duyurdu

CHP Derince İlçe Başkan adaylığını resmen açıklayan Serpil Ceylan; “Derince’yi hak ettiği yere taşımak, yerelde ve genelde iktidar olmak için Derince İlçe Başkanlığı’na aday oldum. Aday olan ilk kadınım, seçilirsem de görev yapan ilk kadın ilçe başkanı olacağım” dedi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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CHP’de 12 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan Derince İlçe kongresiöncesinde eski İzmit Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Sirmen’in baldızı olan, eski belediye meclis üyesi Serpil Ceylan bugün ilçe binasında basın toplantısı düzenleyerek aday olduğunu açıkladı. Ceylan parti ilçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla adaylığı hakkında açıklama yaptı. Basın açıklamasına İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer ve yerel seçimlerde 8. Sıradan milletvekili adayı gösterilen Orkun Utkubaş’ta eşlik etti. Derince İlçe Başkanı Nihat Değer yaptığı konuşmada; “CHP bu ülkenin en köklü, en dinamik yapısıdır. Kongremiz için de adaylarımız açıklamalarını yapmaya devam ediyor. Derince’de ilk adayımız kadın. Beraber 4 yıl çalıştığımız Serpil Ceylan bugün adaylığını resmen ilan ediyor, ben de kendisine başarılar diliyorum” dedi.

“İLK KADIN BAŞKAN OLACAĞIM”

Adaylığıyla ilgili konuşan Serpil Ceylan “Öncelikle ilçe başkanı olmam konusunda beni cesaretlendiren mahallelerdeki delege arkadaşlarıma, parti büyüklerime ve partililerime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bana inanıp desteklerini esirgemedikleri için minnettarım. Genel Başkanımızın önemle üzerinde durduğu gibi her alanda ve siyasi yaşamda gençlerin ve kadınların aktif olarak temsilini çok önemsiyorum. Derince’ye aday gösterilen ilk kadın ilçe başkanı olarak seçildiğim takdirde görev yapan ilk kadın ilçe başkanı olacağım. Yeniliğin ve değişimin bir yüzü olarak Bunun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum.Son yıllarda ülkemiz ve kentlerimiz AKP yönetimlerinin elinde partizanca rant arayışı içerisinde Kanal İstanbul gibi dayatma projelerle, plansız, programsız, insanı yok sayan, kendinden olmayanı dışlayan bir anlayışla yönetiliyor.“ dedi.

“İKTİDAR DAYATMA PROJELER YAPIYOR”

İktidarın çalışmalarını da eleştiren Ceylan; “Elbette içinde bulunduğumuz durum bu ülkede ve Derince’ de yaşayan bizleri  ve çocuklarımızın geleceğini  olumsuz etkiliyor. Ben Serpil Ceylan, ülkem ve kentim adına kendimi görevli ve sorumlu sayarak hayatım boyunca yerel yönetimlerde halkıma hizmet etmeyi onur saydım, mutlulukla görev yaptım. 20 yıl İzmit Büyükşehir Belediyesinde Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak bürokratik kademede çalıştım. Son 10 yıldır seçildiğim  Derince Belediye Meclis üyeliği görevimi  severek yaptım. AKP’li belediye yönetimlerinin , partizan projelerinde kenti ve  insanı değil seçmeni odak alan  vizyonsuz yönetimlerinin en yakın şahidiyim. “dedi.

“DERİNCE’Yİ HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ”

“Derince için el birliği ile çalışacağız” diyen Ceylan; “Özgürlüklerimize müdahale edilmeyen, katılımcı bir demokraside , insan onura yakışır bir yaşam oluşturmak için bu kentin ve insanların sorunlarını tespit edip çözümüne yönelik projeler  üretmek için kadın ve gençlere yönelik projeler, çalışmalar yapmak için bugün Derince’yi değiştirmek vehak ettiği yere taşımak için yerelde ve genelde iktidar olmak için  Derince ilçe Başkanlığı’na  aday oldum. İnanıyorum ki, siz değerli partililerim aydınlık fikirleriniz ve yüksek bilincinizle, Derince’de yeni bir  dönemi ve değişimi başlatacak şekilde tercihlerinizi yapacaksınız. Oluşturacağımız dürüst,deneyimli üretken kadrolarla ve tüm parti örgütümüzle el ele, kentimizin her noktasını , yaşamaktan gurur duyabileceğimiz bir yer haline getirebilmek için bizlere yetki verdiğinizde ben değil biz olarak çalışacağız. Sonuç almak, proje üretmek, yaşadığımız kentin kaderini değiştirmek için bugün bir araya gelmemiz bir başlangıç , yarın bir arada çalışmak ilk hedefimiz, bunun sonucunda seçimleri ve Derince’yi  kazanmak nihai hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

Bugün 13:32 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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