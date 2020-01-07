Erdoğan'dan AKP'li isimlere sert uyarı!

Doç. Dr. Selman Öğüt'ün bir canlı İsmail Saymaz ile yaşadığı diyalog ve Cumhuriyet'in kurucu unsurlarını hedef almasının yankıları sürüyor.Kulislerde yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla düzenlediği toplantıda AKP'ye yakın isimlerin televizyon programları ve sosyal medyada daha seçici bir dille hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.Kutuplaştırıcı ifadeler nedeniyle artık tabanda da homurdanmaların başladığını vurgulayan Erdoğan, AKP'nin oyunun yüzde 30'lara kadar düştüğü anket sonuçlarına dikkat çekti. (Yeniçağ)