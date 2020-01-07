Doç. Dr. Selman Öğüt'ün bir canlı İsmail Saymaz ile yaşadığı diyalog ve Cumhuriyet'in kurucu unsurlarını hedef almasının yankıları sürüyor.Kulislerde yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla düzenlediği toplantıda AKP'ye yakın isimlerin televizyon programları ve sosyal medyada daha seçici bir dille hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.Kutuplaştırıcı ifadeler nedeniyle artık tabanda da homurdanmaların başladığını vurgulayan Erdoğan, AKP'nin oyunun yüzde 30'lara kadar düştüğü anket sonuçlarına dikkat çekti. (Yeniçağ)
Bugün 14:11 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:16 TSİ
Erdoğan'dan AKP'li isimlere sert uyarı!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medyada ve televizyon kanallarında kutuplaşma yaratacak ifadeler kullanan AKP'ye yakın isimlere uyarıda bulunarak anket sonuçlarındaki düşüşü işaret etti.
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Yorumlar
(2 )
Sss - güle gülee
İzmi̇tli̇ - YANİ ASIL NİYETİNİZİ BELLİ ETMEYİN TOPLUMU UYUTMAYA DEVAM EDİN DİYOR.GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ.HERKES HER ŞEYİ BİLİYOR ARTIK.ŞUNU SÖYLÜYOR CB TAKIYYEYE DEVAM EDİN.
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