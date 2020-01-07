İzmit Belediyesi’nin Ocak Ayı Meclis toplantısı şuan İzmit Belediyesi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlık ediyor. Toplantıda 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanacak.
Bugün 15:00 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:58 TSİ
İzmit Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı
İzmit Belediyesi’nde yılın ilk meclis toplantısı şuan gerçekleştiriliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz