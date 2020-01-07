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Kocaeli Barosu’na 10 yeni avukat katıldı

10 genç avukatın Kocaeli Barosu’na katılmasıyla birlikte Kocaeli Barosu’na bağlı avukat sayısı bin 890 oldu. Yeni üyeler bugün yemin ederek ruhsatlarını aldı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Barosu bünyesine katılan 10 yeni üyesiyle gücüne güç kattı. Kocaeli Barosu Av. Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen yemin töreniyle yemin ederek ruhsatlarını alan Taha Aydın, Yaprak Gül, Fatma Öznur Demirel, Sedanur Tural, Tuğba Yıldız, Ertuğrul Ata, Muhammed Ömer Özdemir, Faruk Ahmet Özkaraaslan, Betül Duran ve Meltemnur Dursun ile birlikte Kocaeli Barosu’na bağlı avukat sayısı bin 890 oldu. Yemin ve ruhsat törenine Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, eski başkan Sertif Gökçe, Abdullah Eryarsoy, Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, avukatlar ve yakınları katılım sağladı.

“TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törende konuşan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Bugün genç meslektaşlarımızın mesleğe adım attığı ilk gündeyiz. Hepinize birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bugün yemin ederek mesleğe başlayacak olan meslektaşlarımızın ailelerine ve stajlarını yanlarında yaptığı üstatlarına da teşekkür ediyorum” dedi.

“ADALET İÇİN DEVAM EDECEĞİZ”

Candemir sözlerinin devamında, “Avukatlar tarih boyunca adaletsizliklerle savaşan insanlardır. Avukatlar demokrasinin ve temel hakların da savunucularıdır. “Son yıllarda ülkemizde yaşanan olaylar hukukun su ve hava kadar hayati öneme sahip olduğu ortaya koymuştur. Bizler yaşanan tüm vahim olaylara karşı baroların daha büyük ve güçlü şekilde hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda adalet için hukukun üstünlüğü için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle aramıza katılan genç meslektaşlarımızla da birlikte daha güçlü olacağız” dedi.

Bugün 14:55 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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