Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.
Olay, Dilovası'nda D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre 41 YK 207 plakalı tırın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan tır ters dönerek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durdu. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, bir süre trafiğe kapatılan yol daha sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kontrolden çıkan tır beton bariyerlere çarptı
Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.
Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz