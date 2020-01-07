Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada uyuşturucu madde satan ve özendiren kişilere yönelik Türkiye genelinde operasyon başlattı. 81 ilde eş binlerce polisin katıldığı ve insansız hava araçlarıyla da havadan görüntülenen operasyonda 49 ilde 162 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların arasında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu belirlenirken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.
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81 ilde uyuşturucu operasyonu!
Narkarotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de olduğu 162 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz