Hürriyet’ten yerli otomobil açıklaması

İzmit Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısı bugün BELSA Plaza’da bulunan İzmit Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında toplanan mecliste 20 gündem maddesi görüşüldü. Ayrıca mecliste partililer de izleyici olarak yerini aldı.

Yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulunan Hürriyet, “Bu çok sevindirici ülke adına. Biz fabrikaların kapanmasını değil açılmasını istiyoruz. Yerli, milli üretim ülkenin gelişimine önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. İnşallah geçmişteki gibi deneyimler olmaz, olumlu sonuçlanır. Bu anlamda kim bu konuda emek harcadıysa hepsinden Allah razı olsun” dedi.