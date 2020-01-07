Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair gelen ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden reklam yapıldığı ve kadınlar ile para karşılığı fuhuş yapıldığının tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından iş yerine düzenlenen operasyonda biri erkek olan A.B., S.S., F.E. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün 16:19 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:25 TSİ
İzmit’te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
İzmit’te faaliyet gösteren bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz