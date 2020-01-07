İzmit’te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre İzmit’te bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair gelen ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden reklam yapıldığı ve kadınlar ile para karşılığı fuhuş yapıldığının tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından iş yerine düzenlenen operasyonda biri erkek olan A.B., S.S., F.E. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.