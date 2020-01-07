Körfezliler, Sarıkamış şehitleri için Kars’a gitti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde donarak şehit düşen 90 bin Mehmetçik anısına yapılan saygı yürüyüşüne, Körfezliler 100 kişilik bir grupla katıldı. 105 yıl önce Enver Paşa komutasındaki Sarıkamış Harekatında donarak şehit düşen 90 bin asker, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' isimle programla anıldı. Tarihi olaya tanıklık etmek isteyen çok sayıda Körfezli, Kars Sarıkamış'a giderek bu etkinliğe katıldı. Körfez Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu da, bir pankart yaptırarak bu etkinliğe katıldı ve tarihi olaya tanıklık etti. Kars yöresine ait dernekler tarafından organize edilen program a katılanlar, duygusal anlar yaşadı.