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Düş Bahçesi’nden “BEN BİR UZMANIM” projesi

Düş Bahçesi Okulları, bu yıl uyguladığı “Ben Bir Uzmanım “ projesi ile her ay alanında uzman konukları okulunda ağırlıyor. Proje çocuklar tarafından ilgiyle takip ediliyor
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Bu proje sayesinde çocuklara araştırma yapma, sorgulama yapma, iletişim ve yaratıcı düşünme gibi beceriler kazandırılması amaç ediliyor.  Proje kapsamında Düş Bahçesi Okulları; “Ben Bir Tur Rehberiyim” ile Patika Travel’in kurucusu Sinan Can Erdal’ı, “Ben Bir Sağlıklı Yaşam Rehberiyim” ile Petiçim Buğday Çimi kurucusu Petek Erim’i, “Ben Bir Yazarım” ile ödüllü çocuk kitabı yazarı Koray Avcı Çakman’ı, Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr Mustafa Bora’yı ağırladı. Okulunda uzmanlarla tanışıp sohbet etme imkanı yaşayan öğrenciler, uzmanlardan hobilerini nasıl işe dönüştürdüklerini, alanında uzman olmak için nelerin gerektiğini öğrenerek ilham aldılar.

Bugün 16:35 TSİ - Eğitim

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