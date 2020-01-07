Başkan Söğüt, Albay Aslan’ı ziyaret etti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan’ı makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Başkan Şener Söğüt’e çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, sergi alanını gezdirdi. Jandarma Teşkilatının önemine değinen Başkan Şener Söğüt, “Kocaeli İl Jandarma teşkilatımıza çalışmalarında yürekten başarılar diliyorum” dedi.

GÖNÜL GÖNÜLE YAŞIYORUZ

“Kocaeli, Anadolu’nun mozaiği bir kent” diyen Başkan Şener Söğüt, “Kocaeli güzel ve bir o kadar özel bir kenttir. Farklı kültürlerden insanların bir arada kardeşçe, dostça ve gönül gönüle yaşadığı bir kenttir. Gönül dünyasına önem veren, milleti, memleketi için çalışan hemşerilerimiz, askerimizi, jandarmamızı, polisimizi velhasıl tüm emniyet güçlerini bağrına basmaktadır.

DİM DİK DURMAYA DEVAM EDECEKTİR

Geçmişte Çanakkale’de olduğu gibi 15 Temmuz’da da vatanı ve bayrağı için hainlere karşı Kocaeli halkı tüm Türkiye’de olduğu gibi dim dik durmuştur. İşte bu bizim bir ve bütün olduğumuzun ispatıdır” dedi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Şener Söğüt Albay Osman Aslan’a plaket takdim etti. Başkan Söğüt ayrıca şeref defterini de imzaladı.