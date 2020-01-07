TCDD’de VİP yolculuk indirimleri iptal edildi

Business (VIP) vagon kapsamındaki indirimlerden daha önce; öğretmenler, askeri personel, TCDD personeli, basın mensupları, gençlerden 12-26 yaş arası ve yaşlılardan da 60-64 yaş arası yüzde 15; 65 yaş üzeri ve 12 yaş altı çocuklar da yüzde 50 indirimli bir şekilde faydalanabiliyordu. Yeni tarifeye göre artık herkes VIP vagon biletlerini indirimsiz bir şekilde satın alabilecek. VIP vagonlardan ücretsiz bir şekilde faydalanan engelli vatandaşlar da artık ücretli ve indirimsiz bir şekilde seyahat edecek.

EKONOMİK VAGONLARDA İNDİRİMLER GEÇERLİ

Sadece Business (VIP) vagon biletlerindeki indirimleri kaldıran TCDD, ekonomik vagon biletlerindeki indirimleri ise devam ettiriyor. Gidiş- dönüş bileti alanlara yapılan yüzde 15 indirim bu yıl da uygulanacak. Yapılan değişiklikle sadece VIP vagon biletlerindeki indirimler sona ermiş oldu.