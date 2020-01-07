Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:46 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:47 TSİ

CHP’li kadınlarda üye çizelgeleri askıya çıktı

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri ve yönetimi önceki gün haftalık toplantılarını gerçekleştirdi.  Başkan Mine İşeri, yaptığı açıklamada, “7-14 Ocak tarihleri arasında üyelik çizelgemiz askıya çıkartılacak” dedi
mask

CHP Kocaeli İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, gerçekleştirdikleri toplantıda genel merkez tarafından belirlenen kongre takvimi hakkında bilgi verdi.   Başkan İşeri, yaptığı açıklamada, ‘7 Ocak’ta (bugün) ilçe başkanlığımızda askıya çıkacak olan kadın üye listelerimiz, 14 Ocak tarihine kadar askıda kalacak. İtirazlar askı süresi bitimden sonra 3 gün içinde ilçe başkanlıklarına yapılacak. 27 Ocak itibariyle ilçe kadın kolları seçimleri başlayacak ve 1 Mart 2020 tarihinde bütün ilçe kongreleri bitmiş olacak” dedi.

KONGRE SÜRECİNE ODAKLANDIK

İlçe kadın kolları seçimlerimizin bitimiyle birlikte 7 Mart’ta il kadın kolları kongrelerinin start alacağını belirten İşeri, “29 Mart tarihine kadar kongre süreci devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Büyük Kurultayı ise ilçe ve il kongrelerinin ardından belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilecek. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı ile pek çok büyükşehirde ipi göğüsleyen partimiz, seçim sonrası parti içi örgüt seçimlerimize odaklandık. Her kongre sürecinde büyük rekabetin yaşandığı CHP örgütleri kongre süreçlerinden daha da güçlenerek çıkmak amacındayız’ diyerek açıklamalarını tamamladı.

 

Bugün 16:46 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Serpil Ceylan Derince'ye aday mask
Serpil Ceylan Derince'ye aday
Filiz: "Asıl sorumlu Nevzat Doğan" mask
Filiz: "Asıl sorumlu Nevzat Doğan"
Sarıbay: Bunlar mı mağdur? mask
Sarıbay: Bunlar mı mağdur?
CHP Başiskele’de başkan Anıl Acurman mask
CHP Başiskele’de başkan Anıl Acurman
Örengül: Kocaeli’yi heba ettik mask
Örengül: Kocaeli’yi heba ettik
Anıl Acurman’ın yönetimi belli oldu mask
Anıl Acurman’ın yönetimi belli oldu
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış mask
Benzin ve motorinde sessiz sedasız artış
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor mask
Dev otomobil fabrikasında üretim duruyor
İki gün daha yağmur yağarsa… mask
İki gün daha yağmur yağarsa…
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu mask
CHP’li o isim İzmit Belediyesi’ne amir oldu
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor... mask
Kocaelililer dikkat! Kuvvetli geliyor...
Eşinin ölümündeki ihmali yargıya taşıdı mask
Eşinin ölümündeki ihmali yargıya taşıdı

GALERİ

İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı! mask
İzmit Belediye Meclisi'nde kavga çıktı!
Yolcu valizinden eroin çıktı! mask
Yolcu valizinden eroin çıktı!
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı mask
‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ adlı filmin galası Beşiktaş’ta yapıldı
Gasp şebekesine 3 tutuklama mask
Gasp şebekesine 3 tutuklama
Kaldırımda beklerken ölümden döndü mask
Kaldırımda beklerken ölümden döndü
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı mask
Hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL