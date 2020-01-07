CHP’li kadınlarda üye çizelgeleri askıya çıktı

CHP Kocaeli İlçe Kadın Kolları Başkanı Mine İşeri, gerçekleştirdikleri toplantıda genel merkez tarafından belirlenen kongre takvimi hakkında bilgi verdi. Başkan İşeri, yaptığı açıklamada, ‘7 Ocak’ta (bugün) ilçe başkanlığımızda askıya çıkacak olan kadın üye listelerimiz, 14 Ocak tarihine kadar askıda kalacak. İtirazlar askı süresi bitimden sonra 3 gün içinde ilçe başkanlıklarına yapılacak. 27 Ocak itibariyle ilçe kadın kolları seçimleri başlayacak ve 1 Mart 2020 tarihinde bütün ilçe kongreleri bitmiş olacak” dedi.

KONGRE SÜRECİNE ODAKLANDIK

İlçe kadın kolları seçimlerimizin bitimiyle birlikte 7 Mart’ta il kadın kolları kongrelerinin start alacağını belirten İşeri, “29 Mart tarihine kadar kongre süreci devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Büyük Kurultayı ise ilçe ve il kongrelerinin ardından belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilecek. 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı ile pek çok büyükşehirde ipi göğüsleyen partimiz, seçim sonrası parti içi örgüt seçimlerimize odaklandık. Her kongre sürecinde büyük rekabetin yaşandığı CHP örgütleri kongre süreçlerinden daha da güçlenerek çıkmak amacındayız’ diyerek açıklamalarını tamamladı.