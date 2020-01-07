BASK Kocaeli: Memurlar enflasyondan alacaklı

Ayyıldız açıklamasında, Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranının ısmarlama rakamları rağmen % 6,49’a ulaştığını, bu durumda Aralık ayı sonu itibariyle % 1,49 oranında enflasyon alacağı doğduğunu, bu durumda Ocak ayında memur ve emeklilerinin aylıklarına yapılacak artışın % 5,49 olacağını söyledi. Ayyıldız, “Ismarlama TÜİK rakamlarına göre Aralık ayında enflasyon (TÜFE) % 0.74 artmıştır. 2019 yılı enflasyonu ise 11.84’tür. Temmuz-Aralık döneminde 6 aylık kümülatif artış % 6,49’a ulaşmış, bu durumda memur ve emeklileri Ocak ayında % 1,49 alacaklı hale gelmiştir. Hakem Kurulu kararına göre yılın ilk yarısı için verilen % 4’lük artış ile birlikte memur ve emeklileri aylıklarını % 5,49 artışlı alacaklardır” dedi.

“KARARI VİCDANLAR KABUL ETMİYOR”

Eylül ayından beri enflasyon hedefinin tutturulması için TÜİK’e yoğun baskı yapıldığını iddia eden Ayyıldız, “2019 yılının son dönemlerinde yapılan zamlar arasında bir tek bile tek haneli artış bulunmamaktadır. Yeniden değerleme oranı ise % 22,58 olarak açıklanmıştır.

Yani vergi ve harçlara % 22,58 artış. Basit bir mantıkla ya aylıklara da % 22,58 ya yeniden değerleme oranı % 4 olması gerekmez mi? Adına yakışmayan bir karara imza atan Hakem Kurulu’nun kararını vicdanlar kabul etmemektedir” dedi.