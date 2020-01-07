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Zeytinoğlu: Kocaeli ihracatla rekor kırdı

Dış ticaret rakamlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2019 yılında 29 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatla tarihi rekora imza atıldığını söyledi
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Kocaeli Gümrükleri tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2019 yılında 29 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatla tarihi rekora imza atıldığını, Kocaeli’nin bu performansıyla Türkiye genelinde İstanbul’dan sonra en yüksek ihracat yapan il konumunda olduğunu söyledi.

TEK BAŞINA KARŞILADI

Zeytinoğlu, “2019 yılında ilimizden 29 milyar 12 milyon dolar ihracat, 40 milyar 310 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi. 2019 yılında, bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 1.6 artarken ithalatımız yüzde 17 azaldı” dedi. Kocaeli’nin 69.3 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle 2019 yılında Türkiye dış ticaretinin yüzde 18.5’ini karşıladığını söyleyen Zeytinoğlu, “İlimiz ülkemiz ihracatının yüzde 16.9’unu, ithalatının ise yüzde 19.9’unu tek başına karşıladı” şeklinde açıklama yaptı.

TİM’İN RAKAMLARI

Zeytinoğlu, TİM tarafından açıklanan rakamlarda 2019 yılı Kocaeli ihracatının 15.2 milyar dolar olduğunu söyleyerek, “TİM’in açıkladığı ihracat rakamları ile Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız rakamlar arasında 13.8 milyar dolarlık fark var. Bu fark, TİM rakamlarının firma merkezlerinin baz alınarak hesaplanmasından kaynaklanıyor. Bizim, Türkiye ihracatında önemli paya sahip büyük firmalarımız da dahil olmak üzere 600 firmamızın genel merkezinin çoğu İstanbul olmak üzere farklı illerde. Dolayısıyla onların ihracatları Kocaeli’de görünmüyor. Bu yüzden, Kocaeli’den yapılan ihracat için Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız rakamları açıklıyoruz.” dedi.

OTOMOTİV VE KİMYA SANAYİ

Sektörel bazda ihracat şampiyonunun bu yıl da değişmeyerek otomotiv sanayi olduğunu belirten Zeytinoğlu, “İlimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve yan sanayinin toplam Kocaeli ihracatındaki payı yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti. Ve 2018’e göre ihracatını yüzde 1.3 oranında arttırdı. İkinci sırada yer alan kimya sanayi ise ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 29 arttırarak, ihracatımızdaki payını yüzde 30’a yükseltti.”bilgisini verdi.

DIŞ TİCARET VERİLERİ

KSO Başkanı Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin, “2019 yılında ihracatımız geçen yıla göre yüzde 2,1 artarak 171.6 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen, ülkemiz ihracatını artırmayı başaran ülkeler arasında yer aldı. Başta en büyük ticaret partnerimiz Avrupa olmak üzere küresel ekonomideki durgunluk ve sınırlarımızda yer alan önemli pazar kayıplarımıza rağmen ihracatımızın bu seviyeye ulaşmış olmasını, Türk sanayicisinin başarısı olarak değerlendiriyoruz. 2020 yılında ihracatta aylık bazda 17-18 milyar dolarları aşan seviyeleri görmeyi temenni ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

OLUMLU YANSIMALAR

“2019 yılında ithalat yüzde 9.1 gerileyerek 202.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.” diyen Zeytinoğlu, “Dolayısıyla dış ticaret açığımız 31.1 milyar dolar ile yüzde 43.5 gerileyerek 2018’in 24 milyar dolar altında gerçekleşti. Bunu, cari açığa da olumlu yansıyacağından memnuniyetle karşılıyoruz” diyerek gelecekten umutlu olduklarını söyledi.

Bugün 16:51 TSİ - Ekonomi

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