Akar, yeni ilçe başkanlarına hayırlı olsuna gitti

CHP olarak 973 İlçeden 600’ünde kongre süreçlerinin gerçekleştiğini belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yerel seçimler sonrasında vatandaşların adresinin CHP ve Millet İttifakı olduğuna dikkat çekerek, umut olmaya devam edeceklerini, yeni seçilen kadrolarla birlikte iktidar yolculuğuna emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

CHP VARSA DEMOKRASİ VAR

Türkiye’de kongre süreçlerinde demokrasi denilince tek adresin CHP olduğunu belirten Akar, kongre süreçlerinin şölen havasında geçtiğini olağan kurultayında bu şöleni taçlandıracak bir şekilde geçeceğini söyledi. Kocaeli’de yaşanan kongre süreçlerinin birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğinin altını çizen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yeni kadrolarda gençlerin varlığının daha fazla olmasının sevindirici olduğunu ve tüm kadrolarıyla birlikte daha iyi bir Kocaeli ve Türkiye için var güçleri ile çalışacaklarını söyleyerek yeni başkanlara ve yönetimlerine başarı dileklerinde bulundu.