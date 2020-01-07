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Gürel, Gölcük’te mazbatasını aldı

CHP Gölcük İlçe Kongresi’nde başkan seçilen Fikret Gürel ve yönetimi, önceki gün Adalet Sarayı’na giderek, mazbatasını aldı
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28 Aralık Cumartesi günü yapılan ilçe kongresinde seçilmiş başkan olan Fikret Gürel, önceki gün mazbatasını aldı. Öğleden sonra Adalet Sarayı’na gelerek mazbatasını alan CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, kendisini başkanlığa yeniden layık gören bütün partililere teşekkür etti. Mazbatasını almaya giden Gürel’i, yeni yönetimi, belediye meclis üyeleri ve partililer yalnız bırakmadı.

GÖREV DAĞILIMI YAPILACAK

Mazbata töreninin ardından konuşan Başkan Gürel, ‘Kongremizin akabinde seçilmiş ilçe başkanı ve yönetimi olarak, bugün belediye meclis üyelerimizle mazbatamızı aldık ve resmi olarak görevimize başlamış bulunmaktayız. En kısa sürede yapacağımız toplantıyla da görev dağılımını yapıp, CHP olarak Gölcük’teki yapıcı muhalefetimize ve yapımıza kavuşacağız.  Gölcük ve ülkemiz için ne gerekiyorsa elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz’ ifadelerini kullandı.

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