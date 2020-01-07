Şeker: Kocaeli teşkilatı, Türkiye’ye örnektir

Vekil Şeker’e ziyareti için teşekkür eden AKP İl Başkanı Ellibeş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Kocaeli Teşkilatı’nın büyük bir aile ve güç olduğunu belirten Vekil Şeker, ‘AK Parti Kocaeli Teşkilatımız bütün birimleriyle çok iyi çalışıp, birlik ve beraberliği ile partimize en güzel desteği vermektedir. Kocaeli çalışmalarıyla bütün illere önemli örnek’ dedi.

ŞEKER’E TEŞEKKÜR

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Sayın vekilimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sayın vekilimizin de belirttiği gibi AK Parti Kocaeli Teşkilatları örnek bir teşkilat. Teşkilatlarımız bütün ilçelerde örnek çalışmalarıyla halkımızın gönlünde yerini alıyor. Bizler birlik, beraberlikle ve çalışmalarımızla her zaman halkımızın yanında yer alıyoruz” diye konuştu. Ziyaret daha sonra karşılıklı sohbetin ardından sona erdi.