İl Güvenlik Kurulu güvenlik tedbirlerini görüştü

Toplantıya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İlçe Kaymakamları, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Toplantıda, yılbaşı gecesi alınan tedbirlerle değerlendirilirken, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı görüş ve önerilerin sunulduğu toplantıda, genel güvenlik için planlamalar ve projeler konuşuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz