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İl Güvenlik Kurulu güvenlik tedbirlerini görüştü

Kocaeli İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, önceki gün Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi 
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Toplantıya; Vali Hüseyin  Aksoy’un yanı sıra,    Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İlçe Kaymakamları, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay,   İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu,  İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Toplantıda, yılbaşı gecesi alınan tedbirlerle değerlendirilirken, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Karşılıklı görüş ve önerilerin sunulduğu toplantıda, genel güvenlik için planlamalar ve projeler konuşuldu.

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