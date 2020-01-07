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Şanbaz Yıldız Kartepe esnafını dinledi

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Kartepe İstasyon Mahallesi’ndeki  esnafları ziyaret etti
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İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve yöneticilerin katıldığı esnaf ziyaretinde, partililer esnafla sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyen İYİ Partililer, hem de vatandaşın beklentilerini ve çözüm önerilerini not etti. 2019 yılının beklentilerine cevap vermediğini, 2020 yılında da düzelme olmaz ise ciddi sıkıntıların yaşanacağını belirten Kartepeli esnaflar, ziyaret için parti heyetine teşekkür etti.

YILDIZ: ZİYARETLERİMİZ SÜRECEK

Gerçekleşen ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan İl Başkanı Şanbaz Yıldız; "Küçük esnaf diye tabir ettiğimiz vatandaşlarımız, aslında ekonomimizin can damarını oluşturmaktadır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar ve AVM kültürü ile ortaya çıkan tablo sonucu en ağır darbeyi alan yine küçük esnafımız oldu. Bugün ziyaret ettiğimiz insanların hemen hemen hepsi günlük yaşantımızda karşılaştığımız, selamlaştığımız, yeri geldiğinde çay içip sohbet ettiğimiz insanlarımız. Küçük esnafımızın sıkıntıları ile ilgili çözüme yönelik çalışmalarımız ve ziyaretlerimiz devam edecek" dedi.

 

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