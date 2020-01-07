28 Ocak 2019’da Kartepe Rahmiye Mahallesi Kamal Sokak’ta meydana gelen olayda, S.K. isimli kadın çeşitli sebeplerden dolayı anlaşamadığı eşi Y.K. ile boşanmak istediğini söyleyerek ailesinin evine dönmüştü. Eşiyle barışmaya çalışan Y.K., S.K.’nın yaşadığı babasının evine gitti. Y.K. ile evde kayınbiraderi E.D. arasında tartışma çıktı. Cebindeki tabancayı çıkartan Y.K., E.D.’ye ateş ederek yaralamıştı. Olayın ardından tutuklanan Y.K. bir yıldır cezaevinde bulunan Y.K., ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘ruhsatsız silah satın alma veya taşıma ve bulundurma’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılarak, tahliye edilmesine karar verildi.