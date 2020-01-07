28 Ocak 2019’da Kartepe Rahmiye Mahallesi Kamal Sokak’ta meydana gelen olayda, S.K. isimli kadın çeşitli sebeplerden dolayı anlaşamadığı eşi Y.K. ile boşanmak istediğini söyleyerek ailesinin evine dönmüştü. Eşiyle barışmaya çalışan Y.K., S.K.’nın yaşadığı babasının evine gitti. Y.K. ile evde kayınbiraderi E.D. arasında tartışma çıktı. Cebindeki tabancayı çıkartan Y.K., E.D.’ye ateş ederek yaralamıştı. Olayın ardından tutuklanan Y.K. bir yıldır cezaevinde bulunan Y.K., ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay, ‘ruhsatsız silah satın alma veya taşıma ve bulundurma’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılarak, tahliye edilmesine karar verildi.
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Kayınbiraderini vuran adam tahliye edildi
Kartepe’de boşanmak isteyen ve evi terk eden eşinin kaldığı baba evinde, kayınbiraderini silahla yaralayan şahıs, tahliye edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz