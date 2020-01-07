Hürriyet: Gelsinler yarın BEKAŞ’a başlasınlar

İzmit Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısı bugün BELSA Plaza’da bulunan İzmit Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında toplanan mecliste 22 gündem maddesi görüşüldü. Ayrıca mecliste partililer de izleyici olarak yerini aldı.

KADRO TALEBİ GÜNDEMDE

Mecliste ilk gündem maddesi Resmi Gazete’de yayımlanan ihdas edilmesi gereken memur kadroları ile ilgili iki sayılı boş kadro cetveli değişikliği görüşüldü. Maddeyle ilgili konuşan İzmit Belediye başkanıFatma Kaplan Hürriyet, “Zaten komisyona gidecek bir evrak. Bakanlıktan kadrolarla ilgili açıklamalar çok geç ulaştı elimize. Veteriner hekimi kadrolarına ihtiyacımız var. Kırsal hizmetlerde çalıştıramayız. Onunla ilgili bir kadro talebi. Sözleşmeleri feshedilen arkadaşlardan biri mağdur olmasın diye ona uygun bir kadro açmak adına da işlem yaptık. Şuan BEKAŞ’ta çalışıyor ama daha sonra kendisine kadrosu verilecek” dedi.

SPOR SAHASI ÖNERİSİ

AKP’li Meclis Üyesi Aykut Çağlayan verdiği önergede, “Gökçeören Mahallesinde ikamet eden gençlerimiz ve komşu köylerimizde ikamet eden gençlerimizin faydalanması için spor sahası talep etmektedir. Önümüzdeki dönem spor tesislerin nerelere yapacağı konusunda komisyona aktarılması ve bilgi verilmesini talep ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Bir diğer önerge AKP’li Meclis Üyesi Şener İnce’den geldi. İnce, “ İzmit ilçesi Boğazova Caddesi’nde alkollü satış yapan bir iş yeri açılmıştır. Okul karşısında iş yapmaktadır. Ruhsatı olup olmadığı, var ise okulun orada açılıp açılmadığı konusunda bilgi istiyoruz” önergesinde bulundu.

“YÜKSEK FATURADAN MI KAPANDI?”

Hürriyet söz konusu önerge hakkında, “Biz hassas davranmaya gayret ettik. Fiili olarak okul yok, asayiş durumundan bir şey yok dedi emniyet. Bizim gözümüzden kaçan bir şey varsa gereğini yaparız. Arkadaşlarımız çok uğraştı ama olmadı” dedi. AKP’li Meclis Üyesi Vedat Yoldaş ise “İzmit’te bulunan Ortaburun Mahallesi’nde yapmış olunan mahalle konağının fazla elektrik faturası sebebiyle kapatıldığını ve vatandaşların bir araya gelememesi sebebiyle her akşam başka köye gittiğini öğrendik. Gerçekten yüksek faturalardan mı kapatıldığını merak ediyoruz” şeklinde önerge verdi. Hürriyet önerge hakkında“Yanlış bilginiz var. Büyük ihtimal orada başka bir şey söz konusudur. Orada bildiğimizi kadarıyla köylüler arasında bir sıkıntı var. Jandarma kahve olarak kullanılmasından dolayı bizi arıyor, ticarethane olarak kullanılması yönünde bir şikayet var.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Vedat Yoldaş “Oradaki elektrik faturası sadece konaktan değil yanındaki parkın alanı da belediye tarafından ödendiği için 3 bin TL’lik fatura çıkıyor. O insanları başka bir köye sürüklemenin anlamı yok” dedi. Hürriyet, “Çok büyük bir sıkıntı yok. Kullansınlar engel bir durum yok” dedi. Mecliste sesler yükselirken Hürriyet, “ Bu kadar basit bir konuyu büyütmenin gereği yok. Bir yargıya, hükme varmadan ne değilmiş bir anlayalım” dedi. Mecliste tartışmanın büyümesi üzerine AKP’liler “Biz mi yönetiyoruz” meclisi diye konuştu.

“BOŞA ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜK”

CHP’li Meclis Üyesi Hakan Tanta ise “Yapılan konakların çoğunun kullanılmadığını hatta çürümeye terk edildiğini duyduk.Sepetçi’dekiköy konağına gittik. Saray gibi gayet güzel bir yapı yapılmış. Sporodası, yoga odası, mutfak, salık odası muhtarın kullandığı bir odavar. Pazar günü gittik haliyle kapalıydı. Doğalgazın boşa çalıştığınıgördük. Koskoca bina hamam gibi. Konakların gerçek anlamdakullanılmasını istiyoruz. Yazıktır, günahtır” dedi. Bunun üzerine söz alan AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Çetin, “10 ay oldu 10 ayda bu yana konaklar boşsa kendinizi bir sorgulayın. Yapılanların idaresini yapamıyorsunuz. Sizin orada görevliniz var. Doğalgazı ben mi açıyorum. 10 aydan beri İzmit’i kaosla yönetiyorsunuz” dedi. AKP’li Yoldaş ise “Klip de yapabilirisiniz. Cumhuriyet Halk Partisi, klip yapmaya alışmış. Size verdiğim cevabı da o klibe koyacaksınız” dedi.

MECLİSE YARIM SAAT ARA

Başkan Hürriyet ise yükselen tansiyon sonrası meclis üyelerini sakinleştirerek “Bu meclisi ben yönetiyorum. Söz vermeden konuşmayın. Muhattabınız divandır bu taraf konuşmak zorundasınız. Karşılıklı atışmaya giderseniz belli ki patlamaya hazır bomba var. Gerek yok arkadaşlar sakin olun. Bağırmadan konuşun” dedi. Ardından AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Çetin, Erol Çalışkan ve CHP’li Çetin Sarıca birbirinin üzerine yürüdü. Akabinde Başkan Hürriyet, meclise yarım saat ara verdi.

“YETKİYİ KULLANMAK İSTİYORUM”

Hürriyet yeni oturumda yaptığı konuşmada , “Sonuçta vatandaşlarımız bu meclisi izliyorlar. Bu meclisin saygınlığına gölge düşürmeyecek şekilde davranmalıyız. Birbirimizi eleştirebiliriz ama burada az önceki kavgalar gibi şeylerin yaşanmaması noktasında kanun ve yönetmeliklerin bana verdiği yetkileri kullanmak istiyorum. En üst düzeyde hassasiyet beklediğimi belirtmek istiyorum. Bundan sonraki meclis üyelerimiz söz alarak konuşma yaparlarsa ve başkanlık divanına hitaben konuşmalarını gerçekleştirilirse kişisel tartışmaların önüne geçeriz diye düşünüyoruz. Ben söz isteyen herkese söz vermeye gayret gösteriyorum. Sakin ve sükûnet içinde meclisin devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

“KÜÇÜK BÜTÇEYLE MÜTHİŞ ÇABA”

AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü verdiği önergede, “Yılbaşında yapılan konserlere, eğlencelere, bütçe yetersizliğinin söylendiğinde ne kadar para harcandı?” ifadelerinde bulundu. Hürriyet ise söz konusu önerge ile ilgili, “Öz kaynaklarımızın en üst düzeyde kullanılması ile ilgili, kullanılmayan malzemeleri tekrar kullanmakla ilgili çok güzel bir çaba sarf ettiler. Çok küçük bütçelerle, müthiş bir çaba sarf ettiler. Süslemeler hep doğadan, geri dönüşümden harcandı. Tabi ki küçük bir meblağ harcandı” dedi.

“KAÇ PERSONEL İŞTEN AYRILDI?”

MHP’li meclis üyesi Engin Duymaz, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kimsesiz, yoksul ve yaşlı vatandaşlarımızın yeniden tespiti yapılarak kayıt dışıysa araştırılıp gereğinin yapılması talep ediyoruz” dedi. Hürriyet önerge ile ilgili, “ Genel bir kent bilgi sistemi ile ilgili güncelleme planımız var. Vatandaşlarımız yaşam koşullarından yaşlı bireylerimizin sayısına kadar genel bir sistem sağlayacağız. Bu da onun içerisinde tespiti istenen ve çalışması yapılan bir konudur. Ayrıntılı bilgi sunacağız” dedi. MHP’li meclis Üyesi Mehmet İlker Kazan, “Belediyemize ve şirketlerine kaç personel, hangi görevlere, ücretleri nelerdir, kaç personel işten ayrılmıştır ve neden ayrılmıştır? İş akdi feshedilen personellerin alacakları ödenmiş midir? Yazılı olarak yanıtlanması talebi ile önerge verdi. Hürriyet daha önce ayrıntılı vermiştik, yine yaparız” ifadelerinde bulundu.

YERLİ OTOMOBİLLE İLGİLİ KONUŞTU

Yerli otomobille alakalı konuşan Hürriyet, “Bu çok sevindirici ülke adına. Biz fabrikaların kapanmasını değil açılmasını istiyoruz. Yerli, milli üretim ülkenin gelişimine önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. İnşallah geçmişteki gibi deneyimler olmaz, olumlu sonuçlanır. Bu anlamda kim bu konuda emek harcadıysa hepsinden Allah razı olsun” dedi. Hürriyet daha sonra belirli gün ve haftalar ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

GİZLİ OYLA SEÇİLDİLER

Mecliste grubu en çok olan iki partiden AKP ve CHP, denetim komisyonu oluşturulması adına ortak önerge verdi. Gizli oylama ile yapılan denetim komisyonuna ortak önergeyle CHP’li Meclis Üyelerinden Necat Çakır ile Çetin Sarıca, AKP’li Meclis Üyelerinden ise Hayrettin Ünlü ve Muharrem Tutuş önerildi.Hürriyet MHP grubunun oy kullanamamasıyla ilgili, “MHP grubumuz yasa gereği içerisinde yer alamıyor ama bu komisyon herkese açık. Rahatlıkla bütün grup üyelerimiz bu komisyonu rahatlıkla takip edebilirler” ifadelerinde bulundu.17 Hayrettin Ünlü ve Muharrem Tutuş, 16 oy Necat Çakır ve Çetin Sarıca aldı. 4 kişilik komisyona dördü de kabul edildi.

“İYİ BİLDİĞİMİZ CHP’LİYMİŞ”

AKP’li Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu, “İYİ Partili meclis üyeleri İYİ Parti’de mi CHP’de mi? Sorusu üzerine Hürriyet, “Evet İYİ Partili arkadaşlar bizim listemizde. Ancak bizim listemizde olmasa da sonuç değişmeyecekti; CHP’deler” dedi. Hocaoğlu bu cevap üzerine, “Demek ki İYİ Partili bildiğimiz arkadaşlar CHP’liymiş” ifadelerinde bulundu. Hürriyet bu cevap üzerine “Neyi amaçladınız bilmiyorum” ifadelerinde bulundu. Gündoğdu Mahallesinde yapılan yeni parka isim verilmesi teklifi maddesiyle ilgili Hürriyet, “Kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak için ya da şehitlerimizin isimlerinden olabilir mi diye bir öneri sunmak istedim” dedi. Hürriyet komisyon toplantıları ile ilgili, “Biliyorsunuz uzun süredir hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığı tarafından denetim altındayız. Komisyonun gerektiği gibi toplanmadığı konusunda ihtarları oldu. Lütfen buna dikkat edelim. Zamanında çıkmıyor” şeklinde konuştu.

“ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM YUVASIDIR”

MHP’li Meclis Üyesi Engin Duymaz mecliste yaptığı konuşmada, “Ülkü Ocakları hepimizin yetiştirdiği, varlığıyla güven duygusu veren yuvalarımızdır. Kocaeli Ülkü Ocakları tüm ilçelerimizde kitap okuma saatleri, münazaralar, fidan dikme işlemi, her Perşembe akşamı kimin faydası olduysa geçmişlerin ruhu için Kuran tilavetleri okuyor. Ülkü ocakları eğitim ve kültür yuvasıdır. Kıvanç kaynağımız Ülkü Ocakları’nın tüm faaliyetleri için genel başkan ve Kocaeli şube başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“KENTİN VİCDANINA DOKUNDU”

AKP’li Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “Öncelikle son seçimde iki kadın adayın yarışmasını ve vatandaşlarımızın kente “Kadın eli değecek”, hangisi kazanırsa kazansın dediklerini hatırlatmak istiyorum. Kadın denince, tertip, düzen, temizlik, annelik, şefkat gibi güzel özellikler akla geliyor. Sayın Başkanın kazanması ile bu özelliklerin hâkim olacağı bir yönetim beklenmesinden doğal ne olabilir? Devir teslimle birlikte bazı görev değişiklikleri oldu ki, bunu normal karşılayanlar oldu. Yönetim tarzı denildi. Ancak yılın son günlerinde yapılan ve itibarsızlaştırmayı önceleyen değişiklikler fazlasıyla kentin vicdanına dokundu” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Kılıçdaroğlu’nun sözlerini hatırlatan Soydabaş, “Bakınız sayın Başkanın yerel bir televizyonumuzda seçim öncesi yapmış olduğu açıklamayı aynen aktarıyorum: “Ben her fırsatta söylüyorum. Ben kul hakkından korkarım, yetim hakkından korkarım, insanların işini doğru yapan insanların ekmeği ile oynamak bizim kitabımızda yazmaz. Bizim ne ahlak anlayışımızda yazar ne inancımıza sığar” sözleri bu şekilde devam ediyor. Yine CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; 19 Nisan 2019 tarihinde seçilmiş belediye başkanları ile yaptığı konuşmada; “İş yoğunluğunuzda unutursunuz ayda bir okuyun” diyerek 10 temel esas üzerinde duruyor. Bunlardan ikisini saymak istiyorum. Özlük hakları korunacak, devamı sağlanacak, kimse ötekileştirilmeyecek” ifadelerinde bulundu.

“GİZLİ BİR HAZİNE MİYDİNİZ?”

“İşe aldıklarınızı kura ile mi seçtiniz” diyen Soydabaş, “Sayın başkanın sözleri ve sayın genel başkanın öğütleri çerçevesinde sözlerime devam etmek istiyorum. İşten çıkarmalarla ilgili olarak belediye adına belediye tecrübe ve geçmişi olmayan iki başkan yardımcısı oturmuş basın açıklaması yapıyor. Ve işten atılanların “Yandaşlık dışında başka liyakatleri yok, Bunlar siyasi tercihtir” diyor. Pekiyi, siz siyasi tercih değil misiniz? Bulunmaz Hint kumaşı mısınız? Bilinmeyen gizli bir hazine miydiniz? Ağzınızla kuş mu tutuyordunuz? O arkadaşlarda sizin gibi, dokuz ayda aldığınız 100 kişi gibi siyasi tercih olmuşlardır. Sizler işe aldığınız kişileri İzmitliler içinden kura ile mi seçtiniz? Bırakın İzmitlileri CHP üyeleri içinden kura ile mi seçtiniz?” dedi.

“DAVET OLDU GİTTİK”

“Kent insanı ile kavgamız asla olamaz” diyen Soydabaş, “Bu kent öyle bir bağlılık içindedir ki “En sağdaki adamın ayağına bassanız en soldaki adam Ah..der, en soldaki adamın ayağına bassanız en sağdaki adam Ah… der” Bakınız. Sayın Başkan bütçe görüşmeleri sonrası meclis üyelerinizi yemeğe davet ettiniz, geldik. Devrim Bal’ın düğün daveti oldu gittik. Bu olaydan sonra bizler sizlerin davetlerine nasıl gelebiliriz. Tanıdığınız için isim veriyorum. “Bekirpaşa CHP Meclis üyesi Bahtiyar Bayraktar (amca) her gördüğümde elini öpüyorum. O da beni öpüyor. Hikmet Erenkaya’ya “Nasılsın Hikmet abi” diyorum. Erol Köse’nin elini öpüyorum. Bu kent insanı partisi ne olursa olsun birbiri ile kavgalı değildir. Bizim kavgamız kentimizi daha ileriye götürmek için olmalıdır. Kent insanı ile kavgamız asla olamaz” şeklinde konuştu.

“YANLIŞ KAPI ACİLEN KAPATILMALI”

Soydabaş son olarak, “Eğer her yönetim değişikliğinde bir önceki yönetimce işe alınanlar işten atılmış olsaydı, hiç kimse belediyeden emekli olamazdı. Kentin örfünde böyle bir uygulama yoktur. Bu uygulama örf olursa belediye çalışanları; “emekliliğimize iki yıl kaldı, üç yıl kaldı değil, seçim yaklaşırken işten atılmamıza 8 ay kaldı, 3 ay kaldı “ diye söylenecekler. Açılmış olan bu yanlış kapı acilen kapatılmalı. Bu tarz. Bu yaklaşım Cumhuriyet Halk Partisinin tarzı olamaz. CHP kaos partisi değildir diye düşünüyorum. Kenti kaos ortamından, kentliyi birbirine küs hale getirmekten kurtarmak hepimizin vazifesidir. Yaptığım konuşma her hangi bir kişiye karşı değil, Kurumsal hatadan vazgeçilmesi içindir” dedi.

“67 PERSONELİ DEĞERLENDİRDİK”

Hürriyet Soydabaş’ın açıklamalarının ardından, “Bir konuda birbirimizi kandırmayalım. Göreve geldiğimizden bu yana herkes seçime iki gün kala, 1 ay kala yapılan atamalar ile ilgili ne olacak diye merak ediliyordu. Ben de 6 ay öncesinden ‘Bu arkadaşlarımızın sözleşme sürecine saygı göstereceğiz” dedim. Bu bir mali süreç. Bu sözleşmeler teknik olarak belediyelerin yetersiz kaldığı noktalarda dışarıdan teknik adam ihtiyacı varsa kanunlar bu yetkiyi verir. Ben de ‘Mali yılın sonunda da partizanca davranmadan 67 personeli belirli kriterler içerisinde değerlendireceğiz’ dedim. Her ne kadar etik olmayan biçimde seçime 2 gün kala alınmışsa da yaptığı işi doğru yapıyorsa onun sözleşmesini yenileyeceğiz dedik. Bu kriterler çerçevesinde 67 personeli değerlendirdik” dedi.

“ETİK, KURAL GÖZETMEKSİZİN YAPILAN SÖZLEŞMELER”

Sözleşmeli personelin tanımını anlatan Hürriyet, “Sözleşmenin devam edip etmeyeceğine idare, başkanlık ve kurumun mali sorumluluğu içerisinde değerlendirme yapar. Sözleşmeler KPSS’siz, sınavsız, bir günde ömür boyu memuriyet hakkındadönüştürüldü. Bu da çalışanlar arasında adaletsizlik, iş barışını bozan bir uygulama haline geldi. Bu arkadaşlar eski başkan aday olmadığı halde, etik, kural gözetmeksizin hatır gönül için yapılmış sözleşmeler. Bu cümleler bana ait değil. Bu cümleleri eski belediye başkanımız Nevzat Doğan verdiği bir röportajda, “Sözleşmeli demek, belediye başkanına istediği zaman belirli branşlardasözleşme hakkı verir. 10 yıldır vefa duyduğum kişiler var. Ben bana yakın arkadaşların ricasını kabul ettim. Aidiyet duygusuyla çalışmış kişilerdir, bizim onları bir anlamda ödüllendirmek, güvence altına almak gerekmez mi? Bu kadarına da hakkım olsun dedim” diyor. Kanun ne diyor, başkan ne diyor” ifadelerinde bulundu.

“ALKIŞLAMAYIN” UYARISI

Hürriyet haksızlık ile ilgili, “Vefa diyor sayın başkan ama kamu kaynaklarıyla vefa gösterilmez. Röportajda “KandıraBaşkanı Ünal Köken’in eşini neden aldınız” diyor. Ünal Köken çok istedi kıramadım” diyor. Bunca yıldır KPSS’de dirsek çürüten insanların hakkı ne olacak? “ ifadelerinde bulunmasının ardından alkışlar gelince Hürriyet alkış yapılmaması konusunda uyardı. Hürriyet sözlerinin devamında, “Atanamayan için intihar edenlerin vebalini kim çekecek? Özellikle akraba atamaları, yandaş dediğimiz… Doğru şeyler olmadığını düşünüyorum. Tabi ki meclis üyelerimizi, milletvekillerimizin, siyaset yapan insanlarımızın yakınları çalışabilir bunda hiçbir şey yok ama sorun şu ki birilerine güvenerek 1 günde memur yapılması. Birileri KPSS’de dirsek çürüterek uğraşıyorsa birisi de dayısına, amcasına güvenip bir yerlere geliyorsa bu haksızlık. Bir kardeşim yüzde 80 engelli taksi şoförlüğü yapıyor.Hiçbir akrabam belediye önünden geçmeyecek dedim” şeklinde konuştu.

“O ZAMAN LİYAKAT NEREDEYDİ?”

İzmit Belediyesi’nde çalışan Özlem Şentürk’ün “Yatmaya geldik” paylaşımını gösteren Hürriyet, “Paylaşımını gösteren Hürriyet, “Bu çok önemli bir örnek. Bunun hesabını halka vermelisiniz” dedi. Hürriyet’in açıklaması sırasında AKP’li Meclis Üyesi Erkan Aksoy, “1999 yılında 3 bin tane işçi alındı. O zaman liyakat neredeydi? CHP Belediyesi cumartesi günü aldı. Birkaç gün sonra dışarı attılar” dedi. Uyarılara rağmen konuşmaya devam eden Aksoy’un mikrofonu kapatıldı. İçleri Bakanlığı’nın müfettişlerin denetim raporunu okuyan Hürriyet, “37 personel üzerinde değerlendirme yapıldı. Bazı sözleşmeli personellerin eğitmen olarak görev yapıyor görünürken şoför olması gibi. Bu bir işten çıkarma değil sözleşmenin yenilenmemesi. Bu hukuksuzluğa siz de olsanız imza atmazdınız. Üniversite diplomasını saklayan arkadaş 5 bin 500 lira alacaktı. Aynı pozisyonda çalışan arkadaş 2 bin 400 alıyor. Aynı özelliklerdeler” dedi. Hürriyet’in açıklamalarına devam etmesi üzerine AKP’li meclis üyesi Vedat Yoldaş meclisi terk etti. Yoldaş daha sonra meclise geri döndü.

"VİCDANLARINIZA SESLENİYORUM"

İşten çıkartılanların isimlerini okuyan Hürriyet, “Bir kızımız teknisyen kadrosuna atanıyor. Belediyenin saç bakım uzmanı ile ilgili hiçbir ihtiyacı olmamış, hangi ihtiyaç oldu da bu arkadaş atandı. 450 personeli Nevzat Doğan kurumlara dağıttı mı dağıtmadı mı? Bütün etik olmayan kurallara rağmen bu kızımıza BEKAŞ’ta eski kadrosunu teklif ettim kabul etmedi. Çok açık belli nitelikleri yetmiyor. Vicdanlarınıza sesleniyorum arkadaşlar. Kameraman olan arkadaşlar 2 400 lira maaş alıyor. Kameraman kadrosundan liyakatsiz işe alınan kişi ise 6 bin lira maaş alıyor. Gamze Hanım da AK Parti Milletvekili Emine Zeybek’in gelini. Kardeşi de büyükşehir de çalışıyor. Maaşı belediyeden alıyor seçimde döneminde milletvekiline danışmanlık yapıyor. Memurlar siyaset yapamaz ama bir siyasetçinin yanında seçim çalışması yapıyor. Aile boyu kadrolaşma var. Ne kadar etik ne kar doğru ne kadar hakkaniyetli bunun takdiri siz sayın meclis üyelerimizde ve halkımızda. Bunu benim vicdanımız, ahlak anlayışım kaldırmaz. Biz olsak şimdi herkes yeri göğü inletirdi. Biz de yapsak yanlış yanlıştır. Ballı maaşlar iyi geliyor. BEKAŞ’a teklif ettiklerim hala geçerli. Gelsinler yarın direkt başlatayım” dedi.