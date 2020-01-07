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Hürriyet: Güray Oruç’un memuriyetini alıyorum

İzmit Belediyesi Ocak Ayı meclisinde Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Güray Oruç’un memurluğunu alıyorum. Ciddi bir rapor var elimde” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısı bugün BELSA Plaza’da bulunan İzmit Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında toplanan mecliste 22 gündem maddesi görüşüyor. Ayrıca mecliste partililer de izleyici olarak yerini aldı.

AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “Siz kendinizi 10 dakika bir yalanlıyorsunuz. Biz raporun ham halini istedik” dedi. Hürriyet, “Müfettişin onayını aldıktan sonra verebilirim. Müfettişin incelemesi devam ederken ben nasıl verebilirim” dedi. Tutuş sözlerinin devamında, “Ben atıldığımı bile belediyeden öğrenmedim diyor” ifadelerinde bulundu. Hürriyet, “Ben bitireyim sonrasında konuşursunuz” dedi. Hürriyet, “Bir bankamatikçinin bize kamu zararı yarım milyon. Siz yarım milyonluk zararı yapan birine sahip çıktınız. 9 aydır iki başkan yardımcısı başkan yardımcılığı yapmadığı halde 10 bin lira maaş almaya devam edilecek. Mesela Güray Oruç’un memurluğunu alıyorum. Ciddi bir rapor var elimde. Açılan FETÖ dosyası ile ilgili bu dosya içerisinde eski başkan yardımcısı İbrahim Bulut’un 3 sayfalık muhalefet şerhi var” ifadelerinde bulundu.

Bugün 17:32 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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