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İzmit Belediyesi’nde kavga meclisi boşalttırdı

İzmit Belediyesi’nde AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş’un yerinden söz almasının ardından kürsüde sözlerine devam edeceğini söylemesi üzerine Hürriyet “izin aldın mı?” dedi. Tutuş, “Benden korkuyorsunuz” ifadelerinin ardından bu cümle üzerine tartışma yaşanırken, Hürriyet meclise yarım saat ara verdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısı bugün BELSA Plaza’da bulunan İzmit Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında toplanan mecliste 22 gündem maddesi görüşüldü. Ayrıca mecliste partililer de izleyici olarak yerini aldı.    

Hürriyet’in zamanında AKP’lilerin savunduğu kişilerin günümüzde usulsüzlükle anılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya Muharrem Tutuş, “İzmit’e dönün başkan’ dedi. Hürriyet ise “Buradaki kıyaklarla bunlar aynı şey. Burada eş dost kıyağı nasıl yapıyorsanız aynı şeyi yapıyorsunuz. Türkiye’deki, Kocaeli’deki, İzmit’teki durum bu. Siz bu kadar adaletsizliğe kulaklığınızı tıkıyorsanız sizin hiçbir söz hakkınız yok. Sizin müfettişiniz tespit etmiş. Bu arkadaşlar işten çıkarılmadılar, sözleşmelerini yenilenmedi ” dedi.  Murat Sirmen’in yaptıklarını hatırlatan AKP’lilere Hürriyet ‘O da yanlış’ dedi. Tutuş tekrar söz alarak, “Siz 15 Temmuz’da olana ‘Tiyatro’ dediniz” dedi. Tutuş konuşmasını kürsüde devam ederken Hürriyet “İzin aldınız mı” diye sordu. Tutuş bunun üzerine “Beni millet koydu buraya ne izni alacağım. Siz benden korkuyorsunuz” dedi.

Hürriyet korkmadığını belirtirken oturuma yarım saat ara verdi. Bunun üzerine hem meclis üyeleri hem de seyirciler arbede yaşadı.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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