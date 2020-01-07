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Dün 21:11 TSİ- Gündem G: Dün 21:15 TSİ

Son dakika: Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları geliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale’nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir’in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli’nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ’ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

Dün 21:11 TSİ - Gündem

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