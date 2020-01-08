Tutuş: Müfettiş raporları işten atın demiyor

Dün gerçekleşen İzmit Belediyesi Ocak ayı meclisinde gerginlikler yaşanmış, sözleşmelerin yenilenmemesi ile ilgili AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş söz alarak konuşmasına başlamıştı. Tutuş söz almasının ardından konuşmasına kürsüde devam etmek istemesi üzerine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ‘Benden izin aldınız mı?’ şeklinde yönelttiği soru sonrası tartışmaların yaşanmasının ardından meclis sona erdirilmişti. Tutuş’un mecliste yapacağı konuşma ise başlayamadan bitmişti. İşte o konuşma:

“İTİBAR SUKİKASTİ YATLARI YAPTINIZ”

“Bir kadın belediye başkanı olarak İzmit sizden daha farklı bir yönetim anlayışı bekliyordu. Bir kadın olarak daha merhametli, daha vicdanlı, daha yumuşak bir yönetim sergileyeceğiniz düşünülüyordu. Çünkü kadın demek, aynı zamanda bir anne demekti. Maalesef aradan geçen 9 ayda İzmit’e büyük bir hayal kırıklığı yaşattınız.Bir haftadır İzmit, sözleşmesi yenilenmeyen 26 memuru konuşuyor. Aslında geriye dönüp baktığımızda aşama aşama bu noktaya geldiğimizi söyleyebilirim.Önce itibarsızlaştır, sonra işten at. Önce belediye başkan yardımcıları sonra müdürlere saldırarak, görevden almakla kalmayıp itibar suikastları yaptınız.Yetmedi, sizden farklı düşünen personel üzerinde oyunlar oynadınız. Ve şimdi yeni yıla girerken toplu halde 26 memuru kapının önüne koydunuz. İşin daha acı tarafı insanları işsiz bıraktığınız aynı gün aynı kapı önünde havai fişekli, çalgılı, danslı eğlence yaptınız ki, açıkçası bunu hangi vicdana sığdırdınız merak ediyorum.

“DERİNCE’DE BASIN KONUTLARI VAR”

Sözleşmesi yenilenmeyen bu personellere bir haftadır partinizin bütün organlarıyla aynı şekilde acımasız şekilde saldırıyorsunuz. En başta, işten atılan bu personelin kaymak tabakanın çocukları olduğu iddialarına yanıt vermek istiyorum.İşten atılan personel içinde birçok dram var. Ama buradaki basın mensuplarımızın da yakından tanıdığı ve dolayısıyla daha iyi mukayese edip halkımıza daha objektif bilgiler aktaracaklarına inandığım bir örnek vereceğim.Kocaeli Gazeteciler Cemiyetimizin talebi ve AK Parti hükümetinin desteğiyle Derince’de yapılan basın konutları var. Burada iki daireye dikkatlerinizi çekmek istiyorum.Kapıları birbirine bakan, karşılıklı bu iki dairenin birinde yeni yılda sözleşmesi yenilenmeyen Fatma Aydınoğlu, diğerinde ise bir ay önce aynı bölümde işe aldığınız Şive Bağdiken oturuyor.Bu iki genç kızımız da aldıkları maaşla bu iki evin taksitini ödeyerek kendilerine bir gelecek kurmaya çalışıyorlardı. Şive bugün işine devam ediyor. Fatma ise işsiz. Onu siz işsiz bıraktınız.

“ACI VAKALARI ÖRTMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ”

Kaymak tabaka, eş, dost, akraba diye diye İzmit’i gerçek dışı olaylara kodlarken, perde arkasında icra ettiğiniz eylemlerle aslında siz İzmit’e giderek daha fazla kötülük tohumu saçmaya başladınız. Tepkilerden korktuğunuz için de, iftiralarla bu acı vakaları örtmeye çalışıyorsunuz.Ben Fatma’yı söyledim. Ama geride o kadar acı hikayeler var ki. Bir kadın, hamilelik sevinci yaşıyor. Evinde istirahatli, yeni yıla girerken çağırıp, eline bir zarf verip yuvam dediği iş yerinden onu siz kopardınız.Yine bir kadın, onurla temsil ettiği İzmit Belediyesi’nden kovulduğunu muhtara bırakılan bir evraktan öğrendi.Bir baba, aynı gece 16 yıldır çalıştığı işinden oldu.

“İŞTEN ATIN DEMİYOR”

İstediğini söyleyen, istemediğini işitir. Bu memurların işine son verdikten sonra her gün belediyeye işbaşı yapanları basından takip ettik. Ve bu arkadaşların tamamının CHP ile ilişkili, üye, delege, eş, dost, akraba ya da gelinlerden oluştuğuna da şahitlik ediyoruz. Şimdi Sayın Meclis Üyesi Ünal Özmural’a ben soruyorum; işten atılanları haksız şekilde liyakatsiz diye etiketlediniz. Yeni işe alınanlar hangi liyakat, hangi adalet ve hangi sınavlardan geçirdiniz?Siz hangi liyakat, hangi adalet ve hangi sınavdan bahsettiniz bize açıklayın lütfen.Müfettiş raporunda atın demiyor. Aynı zamanda memur kıyımına dayanak yaptığınız, dilinizden düşürmediğiniz müfettiş raporunu da belediyeden resmi yazıyla istedim. Yüzlerce sayfalık evraktan bana yalnızca iki sayfa verdiniz. Onda da, “Sözleşmeli personelin uzmanlık alanı veya teknik bilgisi ne ise o alanlarda çalışmasını temin ediniz.” diyor. İşten atın demiyor. Ama siz elimde müfettiş raporu var diyerek, bu insanları yaftaladınız. İşten attınız.

“NE SİCİL KAYDI NE DE ARŞİV KAYDI VAR”

Sabıkası olmayan insana sabıkalı dediniz bitmedi. Alın size bir belge daha... İtibarsızlaştırma ve haysiyet cellatlığında hangi noktalara geldiğinizin bir belgesini daha göstereyim size. Sabıkası var diyerek toplumun önüne adeta linç edilmek üzere attığınız bir memur arkadaşımızın adliyeden aldığı adli sicil kayıt belgesi.Buyurun bakın, ne adli sicil kaydı, ne de adli sicil arşiv kaydı var. Bunun neresinde insanlık, neresinde vicdan. İnsanların onuruyla daha fazla oynamayın. İzmit gülümsemiyor, sayenizde ağlıyor.”