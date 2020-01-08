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Rektör Hülagü'nün o paylaşımı mest etti!

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, sınav haftası nedeniyle öğrencilere kütüphanede çay ve sandviç servisi yapılacağı duyurdu.
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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü Twitter hesabından, sınav haftası olması nedeniyle öğrencilere kütüphanede çay ve sandviç servisi yapılacağını duyurdu. Hülagü'nün yaptıpı paylaşım kısa sürede öğrenciler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Yorumlar

(4)
04

Erdalkaraman - hülagül hocamız gerekeni yapıyor. anlamayan yorum yazmasın..gönlüne sağlık hocam....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 12:51
03

Yağız Tr - Tebrikler sayın rektörüm . Bazı gerzekler hizmetin ne olduğunu bilmesede Halık biliyor halkta alkışlıyor. Yanınızdayız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 11:13
01

Vatandaş - helal olsun. kendisimi karşılıyor. yoksa döner sermayeden mi karşılanıyor.hele bir sorun.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 08 Ocak 09:28
05

Niko - @Vatandaş 01 nolu yoruma cevabı: Ne gerzekler var yahu. Adam cebinden mi karşılayacak. Neden karşılasın. Bunu düşünmesi ve talimat vermesi bile büyük incelik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 13:35
02

Fatih - @Vatandaş 01 nolu yoruma cevabı: malmısın. adam yapıyor en azından. yapmasa daha mı iyi.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 09:57
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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