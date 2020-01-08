Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü Twitter hesabından, sınav haftası olması nedeniyle öğrencilere kütüphanede çay ve sandviç servisi yapılacağını duyurdu. Hülagü'nün yaptıpı paylaşım kısa sürede öğrenciler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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Rektör Hülagü'nün o paylaşımı mest etti!
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, sınav haftası nedeniyle öğrencilere kütüphanede çay ve sandviç servisi yapılacağı duyurdu.
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Yorumlar
(4 )
Erdalkaraman - hülagül hocamız gerekeni yapıyor. anlamayan yorum yazmasın..gönlüne sağlık hocam....
Yağız Tr - Tebrikler sayın rektörüm . Bazı gerzekler hizmetin ne olduğunu bilmesede Halık biliyor halkta alkışlıyor. Yanınızdayız
Vatandaş - helal olsun. kendisimi karşılıyor. yoksa döner sermayeden mi karşılanıyor.hele bir sorun.
Niko - Ne gerzekler var yahu. Adam cebinden mi karşılayacak. Neden karşılasın. Bunu düşünmesi ve talimat vermesi bile büyük incelik
Fatih - malmısın. adam yapıyor en azından. yapmasa daha mı iyi.
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